Жінка накрила собою немовля: як Харків пережив черговий день жахливих ворожих атак

В Харків щодня перебуває під потужними ударами росіян. 14 травня ворог спрямував на місто 7 атак, які розпочалися о 6 ранку і тривали до вечора.

Окупанти застосовували комбіновані атаки, використовуючи авіаційні бомби. Також, як повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, росіяни били по Харкову ракетами С-300.

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Уламки посипались в квартиру

Внаслідок атаки постраждали житлові будинки. Одна з багатоповерхівок зазнала значних руйнувань. На щастя, будинок – монолітний, тому переважно були пошкоджені балкони. Хоча й декілька квартир сильно зруйновані.

В одній з квартир ніхто ще не жив – там відбувався ремонт. В іншій – жила родина з маленькою дитиною. На щастя, вони не постраждали. Жінка буквально накрила собою немовля, щоб врятувати – спочатку від удару, а потім від пилу та шуму, тому що уламки посипались в квартиру.

Також КАБ влучив у місце, де розташовані гаражі. Півтора десятка з них вигоріли, також сильно постраждали автівки.

Внаслідок атаки 14 травня є 27 постраждалих людей, четверо з них – діти від 8 до 13 років. Більшість зазнали легкі поранення, подряпини чи порізи склом, а також у людей є гостра реакція стрес. Одна людина перебувала у важкому стані, кілька – в стані середньої важкості,

– повідомила Черненко.

Попри те, що Харків вчора пережив дуже складний день з великою кількістю обстрілів, жертв серед населення немає.

Намагаються залякати цивільне населення

Місто також було атаковано ракетою С-300, яка, на щастя не вибухнула. Вона впала на асфальт, і піротехніки вчасно прибрали з місця падіння. Ще одна ракета С-300 прилетіла у Салтівський район та розірвалася поблизу багатоповерхівок та магазинів.

Також експерти вилучили з місць удару КАБами уламки цих авіабомб. Вони стануть доказами у чергових кримінальних справах проти росіян, які місцева влада, правоохоронці називають справжнім терором.

Це тактика ведення агресивної війни з боку Росії. Зараз в прикордонних населених пунктах йдуть бойові дії. Звичайно, керівництво Росії у такий спосіб намагається залякати цивільних, які мешкають в нашому місті-герої – Харкові,

– зазначив керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков.

Крім того, в місті постійно надавали допомогу екстрені служби, а також правоохоронці та інші відомства.

Вони працювали на місці обстрілу, однак в цей час надійшло повторне повідомлення про можливі удари КАБами. Проте частина екстрених служб була вимушена продовжити свою роботу під час вибухів, попри загрозу життю.

Обстріл Харкова 14 травня: що відомо