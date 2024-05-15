Жінка накрила собою немовля: як Харків пережив черговий день жахливих ворожих атак
В Харків щодня перебуває під потужними ударами росіян. 14 травня ворог спрямував на місто 7 атак, які розпочалися о 6 ранку і тривали до вечора.
Окупанти застосовували комбіновані атаки, використовуючи авіаційні бомби. Також, як повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, росіяни били по Харкову ракетами С-300.
До теми Росіяни наступають на Харківщині та підійшли під Вовчанськ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Уламки посипались в квартиру
Внаслідок атаки постраждали житлові будинки. Одна з багатоповерхівок зазнала значних руйнувань. На щастя, будинок – монолітний, тому переважно були пошкоджені балкони. Хоча й декілька квартир сильно зруйновані.
В одній з квартир ніхто ще не жив – там відбувався ремонт. В іншій – жила родина з маленькою дитиною. На щастя, вони не постраждали. Жінка буквально накрила собою немовля, щоб врятувати – спочатку від удару, а потім від пилу та шуму, тому що уламки посипались в квартиру.
Також КАБ влучив у місце, де розташовані гаражі. Півтора десятка з них вигоріли, також сильно постраждали автівки.
Внаслідок атаки 14 травня є 27 постраждалих людей, четверо з них – діти від 8 до 13 років. Більшість зазнали легкі поранення, подряпини чи порізи склом, а також у людей є гостра реакція стрес. Одна людина перебувала у важкому стані, кілька – в стані середньої важкості,
– повідомила Черненко.
Попри те, що Харків вчора пережив дуже складний день з великою кількістю обстрілів, жертв серед населення немає.
Намагаються залякати цивільне населення
Місто також було атаковано ракетою С-300, яка, на щастя не вибухнула. Вона впала на асфальт, і піротехніки вчасно прибрали з місця падіння. Ще одна ракета С-300 прилетіла у Салтівський район та розірвалася поблизу багатоповерхівок та магазинів.
Також експерти вилучили з місць удару КАБами уламки цих авіабомб. Вони стануть доказами у чергових кримінальних справах проти росіян, які місцева влада, правоохоронці називають справжнім терором.
Це тактика ведення агресивної війни з боку Росії. Зараз в прикордонних населених пунктах йдуть бойові дії. Звичайно, керівництво Росії у такий спосіб намагається залякати цивільних, які мешкають в нашому місті-герої – Харкові,
– зазначив керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков.
Крім того, в місті постійно надавали допомогу екстрені служби, а також правоохоронці та інші відомства.
Вони працювали на місці обстрілу, однак в цей час надійшло повторне повідомлення про можливі удари КАБами. Проте частина екстрених служб була вимушена продовжити свою роботу під час вибухів, попри загрозу життю.
Обстріл Харкова 14 травня: що відомо
- Місто впродовж дня перебувало під постійними обстрілами. Зокрема росіяни атакували КАБАми житлову забудову в центрі Харкова. Влучання відбулось у 10-й поверх багатоквартирного будинку.
- Також влучання відбулось по гаражах, приблизно 10 з яких загорілись. Також поруч зазнала пошкоджень багатоповерхівка.
- Крім того, ворог обстрілює Харківську область. В Слобожанському внаслідок обстрілу КАБами загорівся будинок. У Липцях через обстріл з РСЗВ пошкоджено 4 приватні будинки. У Вовчанську внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка, також було поранено двох людей.