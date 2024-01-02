Зайнялось три події одразу: наслідки ранкової атаки на Харків

Росія атакувала Україну крилатими та гіперзвуковими ракетами. Під ударом опинився Харків.

Росія зранку 2 січня 2024 року вдарила по Україні ракетами з бомбардувальників ту-95 та МіГ-31К. Внаслідок обстрілу у Харкові виникли три пожежі.

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Виникло кілька займань

У Харкові після ворожого обстрілу сталося кілька займань. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

За попередньою інформацією, 1 людина загинула, 41 – отримали травми. Інформація постраждалих уточнюється, – мовиться в повідомленні.

Наслідки атаки по Харкову / Фото МВС

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