Перестороги до харків'ян: чого мешканців міста просять не робити після атаки по енергетиці

Харків досі оговтується після російської атаки на об'єкти енергетики 22 березня. Є певні перестороги для харків'ян. Зокрема, місцевих просять менше користуватися або взагалі вимкнути бойлери, тому що це навантаження на електромережу.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що зараз у Харкові намагаються повернути централізовану гарячу воду. Тому містянам варто перейти на неї.

Читайте також Енергетики роблять максимум: чому у Харкові світло вимикають не за графіком

"Опублікували також оголошення, таку пересторогу для містян, щоб вони не користувалися ліфтами за 30 – 40 хвилин до того, як має бути відключення світла. Тому що графік вимкнення зараз доволі гнучкий", – сказала вона.

Крім того, енергетики попросили не перевантажувати дзвінками гарячі лінії, за якими часто звертаються містяни про якісь проблеми.

Ситуація з енергетикою Харкова

Зараз світло у Харкові подають за графіком. Графік розрахований на те, що розділили місто на три райони, на кожен відключення відбувається по 6 годин. На жаль, світло можуть вимикати поза розкладом, повернути раніше або пізніше.

З чим це пов'язано? З тим, що, окрім цих віялових відключень, у нас ще діють певні технічні та аварійні відключення. На жаль, без цього поки ніяк. Бо дуже велика робота досі триває. Ми пам'ятаємо, що і сам Харків живиться за допомогою, зокрема, інших регіонів. Побутово ще доволі складно,

– пояснила Черненко.

У Харкові перезапускають програму, за якою можна слідкувати, як у місті курсує наземний транспорт. Поки, на жаль, без трамваїв, тролейбусів. Для них ще живлення поки не вистачає. Так легше буде курсувати в місті саме наземним транспортом, однак можливі певні збої.

Багато кому майже у перші дні відновили водопостачання, майже на 100%. Якщо є якісь перебої, то це, найімовірніше, через перезавантаження енергосистеми.

Пошкодження Харківської ТЕЦ-5

Харківська ТЕЦ-5 отримала великі ушкодження. Вона живила велику частину міста. Щоб відновити її, потрібно дуже багато часу, кілька років при постійному фінансуванні. Треба виготовити спеціальні пристрої, які є практично ексклюзивними, щоб запустити її.

Попри руйнування в місті дали тепло доволі великій частині населення. Але зараз фініш опалювального сезону. Просто вирішили не перевантажувати систему, економити живлення, електрику саме на цьому. Тому опалення не буде,

– пояснила кореспондентка.

Зараз експерти не можуть точно сказати, оцінити наслідки, дати прогнози щодо відновлення. Це дуже складне питання. Однак триває дуже серйозна робота.

Атака на Харків 22 березня: головне