Перестороги до харків'ян: чого мешканців міста просять не робити після атаки по енергетиці
Харків досі оговтується після російської атаки на об'єкти енергетики 22 березня. Є певні перестороги для харків'ян. Зокрема, місцевих просять менше користуватися або взагалі вимкнути бойлери, тому що це навантаження на електромережу.
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що зараз у Харкові намагаються повернути централізовану гарячу воду. Тому містянам варто перейти на неї.
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"Опублікували також оголошення, таку пересторогу для містян, щоб вони не користувалися ліфтами за 30 – 40 хвилин до того, як має бути відключення світла. Тому що графік вимкнення зараз доволі гнучкий", – сказала вона.
Крім того, енергетики попросили не перевантажувати дзвінками гарячі лінії, за якими часто звертаються містяни про якісь проблеми.
Ситуація з енергетикою Харкова
Зараз світло у Харкові подають за графіком. Графік розрахований на те, що розділили місто на три райони, на кожен відключення відбувається по 6 годин. На жаль, світло можуть вимикати поза розкладом, повернути раніше або пізніше.
З чим це пов'язано? З тим, що, окрім цих віялових відключень, у нас ще діють певні технічні та аварійні відключення. На жаль, без цього поки ніяк. Бо дуже велика робота досі триває. Ми пам'ятаємо, що і сам Харків живиться за допомогою, зокрема, інших регіонів. Побутово ще доволі складно,
– пояснила Черненко.
У Харкові перезапускають програму, за якою можна слідкувати, як у місті курсує наземний транспорт. Поки, на жаль, без трамваїв, тролейбусів. Для них ще живлення поки не вистачає. Так легше буде курсувати в місті саме наземним транспортом, однак можливі певні збої.
Багато кому майже у перші дні відновили водопостачання, майже на 100%. Якщо є якісь перебої, то це, найімовірніше, через перезавантаження енергосистеми.
Пошкодження Харківської ТЕЦ-5
Харківська ТЕЦ-5 отримала великі ушкодження. Вона живила велику частину міста. Щоб відновити її, потрібно дуже багато часу, кілька років при постійному фінансуванні. Треба виготовити спеціальні пристрої, які є практично ексклюзивними, щоб запустити її.
Попри руйнування в місті дали тепло доволі великій частині населення. Але зараз фініш опалювального сезону. Просто вирішили не перевантажувати систему, економити живлення, електрику саме на цьому. Тому опалення не буде,
– пояснила кореспондентка.
Зараз експерти не можуть точно сказати, оцінити наслідки, дати прогнози щодо відновлення. Це дуже складне питання. Однак триває дуже серйозна робота.
Атака на Харків 22 березня: головне
- Окупанти вночі 22 березня під час масованої ракетної атаки по Україні вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури Харкова. Ворог запустив туди понад 20 ракет. Внаслідок цього місто знеструмило. Зараз у частині міста немає світла після ворожих обстрілів. У Харкові діють графіки відключення електроенергії.
- Нині світло на кілька годин вдень вимикають для 200 тисяч абонентів у Харкові, а також для 16 тисяч домоволодінь у 62 населених пунктах області. Через нестачу потужностей поки неможливо одномоментно увімкнути електроенергію всім харків'янам.
- У Харкові працюють "Пункти незламності", де можна переночувати й зарядити телефони. Допомагають волонтери та міжнародні організації. Багато інших людей розвозять гарячі обіди містянам або в громади неподалік, де немає світла чи інших комунікацій.
- З суботи, 23 березня, у Харкові розпочав роботу Food Train, який готує обіди, а потім автівки розвозять їх до лікарень, місць проживання ВПО та прилеглих територіальних громад. До роботи залучений великий штат кухарів, які починають працювати з опівночі, щоб приготувати людям гаряче харчування.