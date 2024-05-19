Атака на Харківщину: росіяни вбили жінку, яка була на 7 місяці вагітності
Джерело:Поліція Харківської області
Росія обстріляла село Черкаська Лозова, що під Харковом. Окупанти вбили щонайменше 5 людей. Серед жертв жінка на сьомому місяці вагітності.
На жаль, внаслідок російського обстрілу на Харківщині загинули 5 людей. Щонайменше 16 зазнали поранення.
Важливо На базу відпочинку прилетіли дві російські ракети, – Терехов про удар під ХарковомДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Внаслідок ворожого удару загинула вагітна
Одна з загиблих – жінка на 7 вагітності,
– повідомили в поліції.
За фактом порушення законів і звичаїв війни правоохоронці почали кримінальне провадження. Наразі відомо про 5 жертв і щонайменше 16 поранених. Серед постраждалих 8-річна дитина.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!
"Тут військових не було, люди відпочивали"
Серед жертв також 74-річний Микола. Його дружина – 70-річна Валентина Вєцкур зазнала поранень. У коментарі Суспільному жінка розповіла про терористичну атаку росіян.
Постраждала поділилася, що чоловік вирішив прогулятися. Взяв маленьку собачку і пішов.
"І лишився там. Воно як влучання і вікна повідкривалися. Почала чоловіку телефонувати, де він є. А телефон поза зоною доступу. Вийшла сюди й тільки до хвіртки дійшла, як вдруге влучило. І скло посипалося, уламком мені голову зачепило. Все в крові. Собаку вбило. А тоді пішла на базу відпочинку чоловіка шукати. І вже відшукали його в воді й собачка біля нього", – розповіла Валентина Вєцкур.
Її будинок пошкоджений. Чотирьох сусідів госпіталізували з пораненнями.
Я їх проклинаю! Що ми їм зробили? Тут військових не було. Сусідів чотирьох забрали до лікарні! Сусідці одній груди відірвало, в іншого ноги в дірках, третьому теж в ногу… І не знаю, чи довезли до лікарні ту, якій груди відірвало. На базі відпочинку люди відпочивали, закричали, з дітьми відпочивали. І вагітну одну забрали поранену,
– розповіла Валентина Вєцкур.
Росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку
- Міський голова Ігор Терехов заявив, що на базу відпочинку прилетіли дві російські ракети.
- Окупанти вдарили балістикою, – "Іскандер-М", уточнив очільник ОВА.
- Серед постраждалих 8-річна дитина. У неї легкі тілесні ушкодження.
- Ще 8 поранених перебувають у тяжкому стані.
- Також постраждали співробітники швидкої допомоги — фельдшер і водій.
- "Росіяни двічі завдали удару по об'єкту — знову застосовують тактику "подвійних ударів", яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників", – підкреслив Олег Синєгубов.