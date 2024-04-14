Не можна дозволити ще одну війну: як світ реагував на безпрецедентну атаку Ірана на Ізраїль

Вночі 14 квітня Тегеран масовано вдарив по Ізраїлю понад 200 ракетами і дронами. Світ не зміг залишити цей інцидент без реакції.

Допоки цивілізовані держави висловлюють свою рішучу підтримку Ізраїлю, Росія відмовляється засуджувати дії Тегерана, вигадавши для свого небажання цинічне виправдання.

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"Дуже тривожна ситуація"

Вночі 14 квітня, коли Іран розпочав свою атаку, представника Ізраїлю в ООН Гілад Ердан обурило те, що генсек ООН Антоніу Гутерріш досі мовчить.

Іран порушив статут ООН і показав, що становить загрозу глобальному миру та безпеці. Де твій голос? Де ваше осуд?,

– написав Ердан у твітері.

Незабаром реакція Гутерріша таки з'явилася. Він заявив, що світ не може дозволити собі ще одну війну і закликав до негайного припинення бойових дій.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак рішуче засудив напад іранського режиму на Ізраїль, назвавши його безрозсудним. За словами британця, Іран вкотре показав, що він прагне посіяти хаос у регіоні.

В Україні теж засудили атаку. Там зазначили, що поведінка Ірану несе ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході.

Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне підкреслив, що Тегеран вдався до нової дестабілізації у регіоні. Також Париж запевнив Ізраїль у своїй солідарності.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав атаку Ірану серйозною загрозою регіональної безпеки.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оцінив ситуацію на Близькому Сході як "дуже тривожну".

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок теж висловила підтримку Ізраїлю та закликала Іран припинити атаки.

Іран та його ставленики повинні негайно припинити це. У ці години наша вся солідарність спрямована на Ізраїль,

– написала вона у твітері.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей повернувся із поїздки Данії раніше, ніж планував, у зв'язку із подіями в Ізраїлі.

Речник Мілея повідомив, що політик має намір взяти ситуацію під свій контроль і координувати дії з президентами західного світу.

США водночас заявили, що не братимуть участь у наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Байден сказав Нетаньягу, що ніч 14 квітня він може вважати перемогою, адже атака Ірану виявилася невдалою. Жоден із засобів повітряного ураження не влучив у ціль.

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