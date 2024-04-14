Ізраїль відмовився від негайної відповіді Ірану після розмови Байдена та Нетаньягу, – NYT

Ізраїль не став завдавати негайного удару у відповідь на атаку Ірану в ніч на 14 квітня. Таке рішення було прийняте після розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та президента США Джо Байдена.

Негайну атаку у відповідь підтримали кілька членів уряду Ізраїлю, але телефонна розмову Нетаньягу з Байденом усе змінила. Про це журналістам The New York Times розповіли два американських чиновники на умовах анонімності.

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За словами видання, роль також зіграла відсутність серйозних збитків, завданих Іраном. Тоді більшість ракет перехопила ППО ще за межами повітряного простору Ізраїлю.

Відповідь Ізраїлю може призвести до війни

Видання Axios неназваного представника Білого дому повідомило, що Байден і його старші радники дуже стурбовані можливою відповіддю Ізраїлю на удар. За їх словами, це може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Байден також сказав Нетаньягу, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки.

Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу,

– процитував слова Байдена співрозмовник видання.

Ізраїль відповість, коли вважатиме за потрібне

У неділю, 14 квітня, проходять зустрічі військового кабінету Ізраїлю, до якого входить прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху, міністр оборони Йоав Ґалант та міністр військового кабінету Ізраїлю та колишній міністр оборони країни Бені Ґанц.

Ми побудуємо регіональну коаліцію і змусимо Іран заплатити ціну в тій формі і в той час, який ми вважаємо за потрібне,

– сказав Ґанц.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

В ніч на 14 квітня Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль, використавши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники.

Силам Ізраїля, а також союзникам вдалося збити 99% повітряних цілей Ірану. Внаслідок атаки була незначно пошкоджена ізраїльська військова база.

Після атаки Беньямін Нетаньягу та Джозеф Байден провели розмову, під час якої президент США повідомив, що його країна не братиме участі в будь-яких наступальних операціях проти Ірану. Він додав, що Ізраїль має сприймати ніч атаки як перемогу, адже дії Ірану були невдалими, а ізраїльська армія показала свої переваги.

В Україні тим часом назвали поведінку Ірану абсолютно неприйнятною та безвідповідальною. У МЗС закликали докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння в масштабніший регіональний конфлікт. Окрім цього, Україна наголосила, що атака Ірану вкотре демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.