Рада Безпеки ООН збереться на екстрену зустріч щодо нападу Ірану на Ізраїль
Джерело:Times of Israel
Рада Безпеки ООН у неділю 14 квітня збереться на екстрену нараду щодо іранської атаки на Ізраїль. Ізраїльський посол вимагає засудити удари, а також внести Корпус вартових Ісламської революції до терористичної групи.
Зазначимо, що у відповідь на агресію також Джо Байден анонсував негайні консультації з лідерами G7. Президент США провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу.
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Засідання Радбезу ООН
Речник Мальти, яка зараз головує в Радбезі ООН, повідомив, що структура проведе екстрене засідання щодо атаки Ірану на Ізраїль. Зустріч запланована на 23:00 за київським часом. Раніше Ізраїль звернувся до Ради з проханням засудити атаку Ірану і визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.
Що таке Корпус вартових Ісламської революції?
Це військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 Конституції країни, існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.
Представник Ізраїлю в ООН у листі до президента Ради безпеки назвав повітряний напад Ірану "грубим порушенням суверенітету Ізраїлю".
Ситуація на Близькому Сході
- У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля". Повідомлялося, що атаки Ірану призвели до невеликих пошкоджень лише однієї військової бази Ізраїлю.
- Одразу після цього Іран заявив, що "конфлікт вичерпано". Однак представництво країни в ООН попередило, що в разі повторних "помилок Ізраїлю" відповідь буде набагато жорсткіша. Іран порадив США не втручатися в конфлікт.
- У той самий час ЗМІ з посиланням на ізраїльських посадовців зазначають, що Тель-Авів готує "серйозну відповідь" на іранську атаку. Щодо цього питання уже засідав військовий кабінет.
- Джо Байден у телефонній розмові з прем'єром Беньяміном Нетаньягу заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в будь-яких наступальних операціях проти Ірану. Також він додав, що атаки Ірану були здебільшого невдалі та продемонстрували перевагу ізраїльського війська.