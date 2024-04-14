Рада Безпеки ООН збереться на екстрену зустріч щодо нападу Ірану на Ізраїль

Рада Безпеки ООН у неділю 14 квітня збереться на екстрену нараду щодо іранської атаки на Ізраїль. Ізраїльський посол вимагає засудити удари, а також внести Корпус вартових Ісламської революції до терористичної групи.

Зазначимо, що у відповідь на агресію також Джо Байден анонсував негайні консультації з лідерами G7. Президент США провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу.

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Засідання Радбезу ООН

Речник Мальти, яка зараз головує в Радбезі ООН, повідомив, що структура проведе екстрене засідання щодо атаки Ірану на Ізраїль. Зустріч запланована на 23:00 за київським часом. Раніше Ізраїль звернувся до Ради з проханням засудити атаку Ірану і визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.

Що таке Корпус вартових Ісламської революції? Це військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 Конституції країни, існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

Представник Ізраїлю в ООН у листі до президента Ради безпеки назвав повітряний напад Ірану "грубим порушенням суверенітету Ізраїлю".

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