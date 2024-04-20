Забули, що Ізраїль – це не НАТО: Зеленський звинуватив Альянс у подвійних стандартах

Володимир Зеленський 20 квітня дав інтерв'ю бразильським журналістам. У розмові президент звинуватив союзників у подвійних стандартах.

За його словами, союзники говорили про страх бути втягнутими у війну, однак забули про це, коли стояло питання захисту Ізраїлю. Зеленський заявив, що був би радий, якби НАТО збивали російські ракети над Україною з території країн-членів.

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Реакція НАТО на атаку Ірану

Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильським ЗМІ прокоментував дії НАТО під час іранської атаки на Ізраїль.

Коли ми казали з першого дня війни: "Закрийте небо, захистіть Україну", нам казали: "Ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті в війну з Росією, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країни НАТО,

– зазначив Зеленський.

Він зазначив, що у випадку атаки на Ізраїль союзники продемонстрували подвійні стандарти – всі забули, що Ізраїль не є країною НАТО. За словами Зеленського, партнери продемонстрували, "що технологій достатньо, щоб збити сотні іранських ракет і "Шахедів", однак це потрібно продемонструвати й Росії.

Президент України зазначив, що російські літаки та ракети перетинали повітряний простір Польщі й Румунії, однак агресор не отримував ніякої реакції. На думку Зеленського, це свідчить про подвійні стандарти, тому закликав НАТО збивати російські цілі й над Україною.

Якщо ця авіація буде підійматися на території наших країн-сусідів і буде збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти й на ці території, як вже було з Польщею і Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки аплодувати стоячи, я буду тільки вдячний за це. Тому що це і є правила одні для всіх між союзниками або подвійні стандарти,

– вказав Зеленський.

Що відомо про атаку Ірану