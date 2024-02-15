Куди впали уламки ракети на Івано-Франківщині: рятувальники показали фото
Джерело:ДСНС
Росія атакувала ракетами Захід, Центр та Південно-Східні регіони України. На жаль, вибухи лунали й на Івано-Франківщині.
Гучно було орієнтовно о 6:55 15 лютого під час повітряної тривоги. В області працювала протиповітряна оборона.
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Які наслідки атаки росіян на Івано-Франківщині
Рятувальники орієнтовно о 9:21 15 лютого повідомили, що ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети.
Сьогодні (15 лютого – 24 Канал) зранку уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі,
– розповіли в ДСНС.
Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розповіли, що вони оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу.
Уламки ракети на Івано-Франківщині впали в господарській будівлі
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Що відомо про атаку на Івано-Франківщині
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російська ракета спочатку пролетіла Тернопіль, Хмельницьку область, а потім вже взяла курс на Івано-Франківськ.
- Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що у регіоні знищили одну ворожу ціль. Уламки впали та спричинили незначне загоряння покрівель господарських будівель.
- На щастя, люди не поранились та не загинули. Житлові будинки також вціліли.