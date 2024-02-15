Куди впали уламки ракети на Івано-Франківщині: рятувальники показали фото

Росія атакувала ракетами Захід, Центр та Південно-Східні регіони України. На жаль, вибухи лунали й на Івано-Франківщині.

Гучно було орієнтовно о 6:55 15 лютого під час повітряної тривоги. В області працювала протиповітряна оборона.

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Які наслідки атаки росіян на Івано-Франківщині

Рятувальники орієнтовно о 9:21 15 лютого повідомили, що ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети.

Сьогодні (15 лютого – 24 Канал) зранку уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі,

– розповіли в ДСНС.

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розповіли, що вони оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу.



Уламки ракети на Івано-Франківщині впали в господарській будівлі

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Що відомо про атаку на Івано-Франківщині