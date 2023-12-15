Неузгодженість окупантів: у чому полягала недолугість атаки "Кинджалами"

Росіяни 14 грудня атакували "Кинджалами" місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Противник з впертістю завдає удари по цьому району, хоча він не може бути районом зосередження чи розміщення наших сил. Адже туди вже не один раз відбувалися атаки.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що з погляду здорового глузду, ніхто не триматиме зброю чи техніку у місці, яке є пріоритетною ціллю для противника. Ніякого сенсу у цьому немає.

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Чому "Кинджали" запускали через Київ

Ймовірно, ворог має інші цілі щодо локації у Старокостянтинові й хоче показати, що там нібито щось знищили.

Росіяни знають, що навколо Києва є потужна протиповітряна оборона, втім запускали ракети на Хмельниччину саме через столицю. Можна припустити, що раніше під час запуску "Іскандерів" і С-400 працювали сухопутні та ракетні війська Росії, а у випадку з "Кинджалами" – космічні.

Традиційною хворобою російської армії є відсутність координації та обміну інформацією між різними видами збройних сил. Мабуть, вони не узгодили свої дії між собою. Тому попри те, що в районі Києва збивають практично все, вони продовжили запуск цих ракет,

– підкреслив Сергій Грабський.

Все ж російський "Кинджал" збили й це підтверджує, що ми маємо надійний захист неба. Варто зауважити, що немає жодної системи, яка на 100% гарантуватиме знищення всіх об'єктів, тому у будь-якому випадку українцям треба бути уважними.

Для росіян ця ситуація є черговим нагадуванням того, наскільки зміцнилася протиповітряна оборона України. Але треба розуміти, що вони не залишать спроб атакувати столицю, тому ми маємо бути готовими навіть до масового використання "Кинджалів",

– додав військовий експерт.

За даними нашої розвідки з 2022 року Росії вдалося накопичити близько 900 ракет. Раніше цифри були значно більшими – це підтверджує, що санкції працюють, а країна-агресорка має відносно обмежені ресурси.

Що може зробити Україна

Ціль противника – знесилити та виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Уже зараз робиться все можливе для того, щоб розосередити зусилля. Українська оборона тримається не лише завдяки системам Patriot, але й іншим засобам.

За словами військового експерта, важливим елементом у нашій обороні є те, наскільки ефективно мобільні групи можуть збивати "Шахеди". Це критичне питання, бо якщо безпілотник летить на кінцевій частині своєї траєкторії у надзвичайно важливий об'єкт міста чи теплову електростанцію, то для його ліквідації використовуються всі засоби.

Підвищення ефективності саме мобільних груп дозволить розосередити й зменшити навантаження на ті засоби, якими ми досягаємо результатів у збитті повітряних об'єктів,

– підкреслив Грабський.

Останні дані показують, що близько 40% "Шахедів" збивають саме мобільні групи. Це досить серйозні показники. Відтак Україна намагається мінімізувати витрати ракет ППО, а також веде постійні переговори з нашими союзниками для того, щоб отримати більше засобів.

Повітряна атака росіян 14 грудня: що відомо