Ракети летіли з району Каспію: все про атаку на Київ та область в ніч на 18 травня
Російські терористи вже вдев'яте за травень намагались атакувати столицю України. Попередньо, ворог атакував крилатими ракетами з Каспійського моря.
На щастя, цього разу обійшлось без жертв та постраждалих. Що відомо про ракетну атаку Києва – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Окупанти намагалися атакувати столицю
Повітряна тривога у Києві розпочалась близько 3 ночі. Вже о 5 годині жителі столиці повідомили про перші вибухи, однак у КМВА запевнили, що це працює ППО.
Як виявилось згодом, уламки збитих ракет впали у Деснянському та Дарницькому районах.
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області опублікував фото наслідків російської атаки.
Збиті уламки російької ракети / Фото з телеграму Нєбитова
У ДСНС невдовзі повідомили, що у Дарницькому районі столиці зафіксували падіння уламків збитої ракети на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього розпочалась пожежа, але станом на 6:00 рятувальники її вже загасили.
У Деснянському районі теж зафіксували падіння уламків у 2 місцях. До слова, інформації про жертв чи постраждалих не надходило.
Уламки ракет впали і в області
Голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у декількох громадах області виявили уламки збитих ракет на у дворах приватних будинків.
Внаслідк цього кілька будинків зазнали незначних пошкоджень – вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки.
ППО збила усі ворожі цілі
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ця атака на Київ була дев'ятою з початку травня. Цього разу ворог здійснив атаку зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.
Ба більше, після запуску ракет, ворог залучив над столицею свої розвідувальні БпЛА.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені!
– йдеться у повідомленні.
Наразі уся інформація про нічну атаку на столицю уточнюється.
Росія знову атакувала Україну: що відомо
- Близько 03:00 18 травня залунала всеукраїнська повітряна тривога. Згодом вибухи чули у декількох регіонах держави. Мовиться, зокрема, про Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Хмельницьку та Київську області.
- Станом на 7:20 відомо, що у Київській та Житомирській областях зафіксували падіння уламків ворожих ракет. На Київщині уламки впали на приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загорянь.
- Водночас у Житомирській області внаслідок падіння уламків один приватний будинок повністю знищений, ще один – частково пошкоджений. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.