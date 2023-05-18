Росія вже не атакувала Київ "Кинджалами", щоб не ганьбитися: оперативне зведення від Світана

У ніч проти 18 травня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну, однією із головних цілей був Київ. Але тепер окупанти не запускали ракети "Кинджал", які влучно знищує ЗРК Patriot, так вони хотіли уникнути чергової ганьби.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що це є показником того, що ЗРК Patriot чудово виконує свою роботу, знищуючи "Кинджали".

Зверніть увагу Десятки ракет летіли на Україну: все, що відомо про масовану атаку росіян 18 травня

Росія запустила по Києву ракети Х-101/Х-555

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що вночі 18 травня по Києву, найімовірніше, йшли ракети Х-101/Х-555. ЗРК Patriot зніс усі ракети, які цього разу запустили окупанти.

Тобто Київ укотре прикрили,

– наголосив Світан.

Однак, зауважив він, якщо ракета виходить на місто, то це більш ніж тонна маси, на додаток ще й протиракета масою під тонну, тобто 1,5 – 2 тонни падає на Київ у вигляді уламків. До того ж у цих уламках може бути паливо, яке не прогоріло, а також бойова частина, яка могла не здетонувати й зруйнуватися від удару, після чого зайнятися.

Цими уламками, за словами військового експерта, може посікти все, що перебуває не під дахом бетонних будівель. Тому не варто ігнорувати повітряну тривогу, а краще сховатися за бетонне перекриття.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Росіяни хотіли уникнути ганьби з "Кинджалами"

Світан також прокоментував заяви росіян про нібито знищення Patriot. Річ у тім, що всі "Кинджали" були збиті у повітрі, тому могли попадати уламки. Однак стартова установка – це машина, на яку ставляться декілька блоків: якщо йдеться про модифікацію PAC-2, то це – 4 ракети, а PAC-3 – 16 ракет. І саме модифікація PAC-3 є протибалістичною, тобто проти "Кинджалів".

Військовий експерт зауважив, що, якби росіяни напевно знали, що знищили Patriot, то наступної ж ночі запустили "Кинджали" по урядовому кварталу, але вони цього не зробили.

І навіть цієї ночі відправили не "Кинджали", щоб не ганьбитися, тому що у них тоді зламається вся парадигма знищення Patriot,

– заявив полковник запасу.

Натомість, додав він, окупанти використали Х-101/Х-555 та "Калібри", тобто крилаті ракети, щоб уникнути ганьби. До того ж в Росії були заарештовані три керівники проєкту "Кинджал". Ці особи розповідали, що "Кинджали" є гіперзвуковою зброєю, але зрештою вони виявилися черговою російською "вундервафлею". Це є показником того, що Patriot виконує свою роботу.

Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Масований ракетний обстріл 18 травня: головне

У ніч проти 18 травня російські терористи знову обстріляли Україну. Зокрема, вибухи лунали у Полтавській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У КМВА розповіли, що від початку травня ворог уже вдев'яте намагався атакувати столицю. Цього разу атаку здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспію.

Росія випустила 30 крилатих ракет по нашій державі як морського, так і повітряного та наземного базування. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Силами та засобами ППО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вдалося збити 29 крилатих ракет. Це фантастичний показник.

Водночас російські загарбники намагалися обманути ЗСУ. Як заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, перед обстрілом усі ракетоносії окупантів були заведені у пункти базування.

, що російські війська нібито вразили ЗРК Patriot під час масованої атаки Києва 16 травня. Військові запевняють, що знищити Patriot одним "Кинджалом" – неможливо.