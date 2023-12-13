Київ став більш захищеним: у ГУР пояснили, як Росія намагається уразити столицю

Протягом тижня Росія вдруге атакувала Київ балістичними ракетами. Через це повітряна тривога вмикалася не одразу.

Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував нічну ракетну атаку на Київ 13 грудня з боку Росії. Він розповів про поведінку окупантів та роботу захисників нашого неба.

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Що змінилося в діях Росії

Український розвідник зауважив, що російські окупанти намагаються змінити свою тактику щодо атак на нашу столицю.

Вочевидь, вони (росіяни – 24 Канал) пробують змінити тактику, розуміючи, що Київ став більш захищеним засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема роблять ставку на балістику, тому що, як вважає ворог, балістику складніше збивати. У принципі це правда, але ми бачимо, що наша ППО, Повітряні сили працюють дуже ефективно,

– пояснив Юсов.

Він заявив, що держава-терорист також продовжує та продовжуватиме свої комбіновані атаки. Мовиться про застосування БпЛА разом із ракетними ударами. Окупанти змінюють маршрути, а також час та місця запуску.

Юсов також зауважив, що у порівнянні з 2022 роком кількість випущених Росією ракет під час таких атак зменшилася. Водночас представник ГУР закликав українців не розслаблятися. Адже ціллю російських атак є цивільна критична інфраструктура. Він наголосив, що виклики надзвичайно серйозні.

Що кажуть про останню атаку Росії на Київ