Київ став більш захищеним: у ГУР пояснили, як Росія намагається уразити столицю
Джерело:Radio NV
Протягом тижня Росія вдруге атакувала Київ балістичними ракетами. Через це повітряна тривога вмикалася не одразу.
Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував нічну ракетну атаку на Київ 13 грудня з боку Росії. Він розповів про поведінку окупантів та роботу захисників нашого неба.
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Що змінилося в діях Росії
Український розвідник зауважив, що російські окупанти намагаються змінити свою тактику щодо атак на нашу столицю.
Вочевидь, вони (росіяни – 24 Канал) пробують змінити тактику, розуміючи, що Київ став більш захищеним засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема роблять ставку на балістику, тому що, як вважає ворог, балістику складніше збивати. У принципі це правда, але ми бачимо, що наша ППО, Повітряні сили працюють дуже ефективно,
– пояснив Юсов.
Він заявив, що держава-терорист також продовжує та продовжуватиме свої комбіновані атаки. Мовиться про застосування БпЛА разом із ракетними ударами. Окупанти змінюють маршрути, а також час та місця запуску.
Юсов також зауважив, що у порівнянні з 2022 роком кількість випущених Росією ракет під час таких атак зменшилася. Водночас представник ГУР закликав українців не розслаблятися. Адже ціллю російських атак є цивільна критична інфраструктура. Він наголосив, що виклики надзвичайно серйозні.
Що кажуть про останню атаку Росії на Київ
- Нагадаємо, що у ніч на 13 грудня країна-агресорка випустила у бік української столиці 10 балістичних ракет. Наші захисники всі їх збили, однак ракетні уламки впали у Дніпровському районі, пошкодили житловий будинок та утворили велику вирву.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив це тим, що ворожі ракеті після їхнього ураження не завжди вибухають. Їхні бойові частини після збиття можуть впасти та вибухнути вже на землі, а не у повітрі.
- Нещодавно військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом заявив, що Росія атакувала Київ ракетами від комплексів С-400, які мають менший підлітний час до цілі. Водночас ЗРК Patriot почали збивати ворожі ракети раніше, ніж у місті оголосили повітряну тривогу.
- Роботу нашої ППО у столиці також прокоментував головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, українські захисники продемонстрували величезну майстерність, бо на збиття російської балістики вони буквально мають лише секунди.