Навіть збитий "Кинджал" може зачепити ціль, – льотчик-інструктор про небезпеку від цих ракет

Під час масованого ракетного удару по Україні 16 травня наша ППО відпрацювала зі стовідсотковою ефективністю, попри використання ворогом декількох типів ракет.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що ворог підготував ешелоновану збірна "солянку" різного типу ракет. Проте всі вони були знищені українською ППО. Про це він розповів 24 Каналу.

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Світан уточнив, що вночі 16 травня на територію України окупанти запустили:

9 ракет "Калібр", які були знищені на підході до Києва, ще у Миколаївській області;

9 балістичних ракет – 6 "Кинджалів" та найімовірніше 3 одиниці С-400. А також, можливо, "Іскандер". Всі вони були знищені;

6 "Шахедів", яких також було знешкоджено;

9 розвідувальних безпілотників.

Велика проблема

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що балістичні ракети мають свою специфіку. Вони доходять майже до 40 кілометрів у верхній точці балістичної траєкторії, а потім практично вертикально починають падати на ціль.

Навіть ракета, яку збили, типу "Кинджал" або "Іскандер", коли заходить з великої висоти в щільні шари атмосфери, все одно падає на ціль. Тому уламки такої ракети, а також протиракети в радіусі декількох кілометрів падають на голови місцевих жителів,

– пояснив він.

Це велика проблема, зауважив Світан, тому що іноді в ракети не повністю згорає паливо, може не спрацювати вибух бойової частини, а у "Кинджала" або "Іскандера" вона складає 500 кілограмів.

"Тому, коли лунає сигнал повітряної тривоги, потрібно обов'язково піти з відкритих майданчиків в бомбосховище", – наголосив він.

Льотчик-інструктор нагадав, що росіяни ще мають в запасі кілька десятків ракет "Кинджал" та понад 6 літаків МіГ-31К, які є їхніми носіями.

Можливо збільшили виробництво

Посилення ударів саме "Кинджалами" по території України Світан пов'язує зі збільшенням їхнього виробництва. Торік окупанти мали близько 40 одиниць такої зброї. А зараз – близько 80. Принаймні було, поки вони не випустили на Київ 6 таких ракет.

"Напевно росіяни могли збільшити кількість виробництва "Кинджалів". Визначивши недоторканий запас, вони можуть його зараз використовувати. Можливо це причина, через яку вони намагаються їми відпрацювати", – підкреслив він.

Роман Світан прокоментував ракетну атаку 16 травня: дивіться відео

Хочуть дістати до купола Верховної Ради

Полковник запасу ЗСУ припустив, що окупанти зараз намагаються дістати до Урядового кварталу в Києві.

Вони найімовірніше виконують завдання, яке собі поставили: "купол за купол",

– зауважив він.

Світан нагадав, що 3 травня над куполом Кремля відбулась провокація з безпілотником. А після цього росіяни, можливо, хотіли "Кинджалом" зруйнувати купол Верховної Ради.

3 травня о 2.30 був підрив купола Кремля, а 4 травня о 2.30 на територію України заходив "Кинджал", найімовірніше – на будівлю парламенту. Так швидко льотчики не можуть підготуватися до завдання удару, і це означає, що цю операцію було заплановано заздалегідь,

– припустив він.

На думку Романа Світана, не виконавши це завдання, вони намагаються здійснити те, що замислили. Але це їм не вдасться завдяки нашій системі ППО.

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Масована ракетна атака 16 травня: коротко