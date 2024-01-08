Замість вітрин – фанера: як виглядають заклади у Києві, що постраждали після атаки Росії
Вранці 2 січня Росія атакувала ракетами Київ. У Солом'янському районі столиці України відновили роботу заклади, які були пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу держави-агресорки.
Замість вітрин у магазинах та салонах вставлені листи фанери, на яких є написи – "ми працюємо", інформує 24 Канал.
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Волю українців не зломати російськими обстрілами
Про відновлення роботи закладів у Києві після атаки Росії 2 січня повідомили в соціальних мережах.
У розбитих обстрілом будинках на Солом'янці знову відкрилися магазини і салони. Замість вітрин – фанера,
– йдеться в повідомленні.
Пошкоджений салон краси в Солом'янському районі відновив роботу / Фото з соцмережі
На фото видно, що у салонах замість вікон встановлені листи, а також відсутні вивіски, але це не заважає закладам працювати та приймати відвідувачів.
Знову почав працювати заклад у Києві, який постраждав 2 січня / Фото з соцмережі
Так, власники закладів за допомогою написів, повідомили, що не дивлячись на атаку ворога, вони продовжують працювати.
Відновив роботу заклад після ракетного обстрілу Києва / Фото з соцмережі
Масована атака Росії на Україну 2 січня: основні новини
- Країна-агресорка вранці 2 січня запустила по Україні близько сотні ракет. Ворог застосував 10 "Кинджалів", 70 ракет Х-59 та Х-101, та 3 "Калібри".
- Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із різними підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі ворога: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр". Також Росія здійснила терор мирного населення України, застосувавши ударні дрони-камікадзе.
- На черговий воєнний злочин Росії відреагував Володимир Зеленський. Він зауважив, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу.