Замість вітрин – фанера: як виглядають заклади у Києві, що постраждали після атаки Росії

8 січня 2024, 17:52
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Вранці 2 січня Росія атакувала ракетами Київ. У Солом'янському районі столиці України відновили роботу заклади, які були пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу держави-агресорки.

Замість вітрин у магазинах та салонах вставлені листи фанери, на яких є написи – "ми працюємо", інформує 24 Канал.

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Волю українців не зломати російськими обстрілами

Про відновлення роботи закладів у Києві після атаки Росії 2 січня повідомили в соціальних мережах.

У розбитих обстрілом будинках на Солом'янці знову відкрилися магазини і салони. Замість вітрин – фанера,
– йдеться в повідомленні.


Пошкоджений салон краси в Солом'янському районі відновив роботу / Фото з соцмережі

На фото видно, що у салонах замість вікон встановлені листи, а також відсутні вивіски, але це не заважає закладам працювати та приймати відвідувачів.


Знову почав працювати заклад у Києві, який постраждав 2 січня / Фото з соцмережі

Так, власники закладів за допомогою написів, повідомили, що не дивлячись на атаку ворога, вони продовжують працювати.


Відновив роботу заклад після ракетного обстрілу Києва / Фото з соцмережі

Масована атака Росії на Україну 2 січня: основні новини

  • Країна-агресорка вранці 2 січня запустила по Україні близько сотні ракет. Ворог застосував 10 "Кинджалів", 70 ракет Х-59 та Х-101, та 3 "Калібри".
  • Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із різними підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі ворога: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр". Також Росія здійснила терор мирного населення України, застосувавши ударні дрони-камікадзе.
  • На черговий воєнний злочин Росії відреагував Володимир Зеленський. Він зауважив, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу.

Автор: Ірина Марціяш