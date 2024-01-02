Росіяни запустили "Кинджали" і не тільки: усе, що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня

Вранці 2 грудня Росія атакувала Київ. Окупанти вдарили по столиці ракетами. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Бійці Путіна атакували, зокрема, аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усе, що відомо про ворожий обстріл, збирає 24 Канал.

До теми Вибухи у Києві: уламки ракет впали на дах багатоповерхівки, склади і в парку

Окупанти вдарили з Ту-95МС та МіГ-31К

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Близько 6 години у Повітряних силах повідомили, що Росія підняла 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з яких запустила ракети по Україні.

Вибухи у Києві прогриміли близько 7 ранку. Далі лунали знову й знов. По ворожих цілях працювали Сили ППО.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил, окупанти підняли в небо 9 МіГ-31К. Агресор запустив у напрямку Києва аеробалістичні ракети "Кинджал".

Лише о 09:49 Повітряні Сили повідомили про відбій ракетної загрози. Тривога у Києві тривала майже 4 години.

Є постраждалі, рятувальники деблокують людей

Віталій Кличко повідомив, що в будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будівлі. Станом на 09:30 постраждали 20 людей.

19 з них медики госпіталізували,

– розповів міський голова.

Додав, що у будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці.

У частині Києва зникли світло та вода

Віталій Кличко повідомив, що частина об'єктів та житлових будинків знеструмлені. Проблеми зі світлом у кількох районах столиці. Також у деяких тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах,

– розповіли у ДТЕК.

Наголосили, щойно безпекова ситуація дозволить, всім обов'язково повернуть світло.

"Вірте в енергетиків та ППО!" – підкреслили в компанії.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі

о 08:37 у ДТЕК повідомили, що через російську атаку також відсутнє світло в Бучанському та Вишгородському районах.

Начальник КМВА розповів про наслідки російської атаки станом на 9 ранку:

у Солом'янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхівок. Є постраждалі;

у Деснянському, попередньо, є загоряння супермаркету;

у Дарницькому пошкоджено нежитлові приміщення;

у Голосіївському – падіння решток на відкритій території;

у Печерському районі уламки впали на дах дев'ятиповерхівки, ще один багатоповерховий та приватний будинок;

в Оболонському є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;

у Подільському – загоряння на території ринку. Пошкоджено газову трубу. Також падіння уламків на нежитлову забудову. Можливе загоряння житлового будинку, – інформація перевіряється.

у Шевченківському – падіння решток на відкриту територію.

Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 метрів квадратних. Екстрені служби працюють на місці.