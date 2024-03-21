"Ракетна атака на Київ – це відповідь на удар по "Енгельсу": що на це вказує

Росія 21 березня вдарила по столиці ракетами. Та ця атака може бути відповіддю на атаку по авіабазі "Енгельс" у Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що українська сторона поки що не знає результатів. Натомість росіяни – знають. Зазначимо, що ворожа атака розпочалася після 3-ї години ранку.

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"Я думаю, що це відповідь на удар по "Енгельсу", – припустив політтехнолог.

Дивний обстріл

Уночі 20 березня на авіабазі "Енгельс" у Росії пролунали вибухи. Це була планова робота української розвідки. Наслідки атаки встановлюють. Загарбники жалілися, що було дуже гучно. Згідно з супутниковими знімками, напередодні удару на аеродромі було 11 літаків. Зокрема, бомбардувальники Ту-160 та Ту-95.

Атака на Київ, вважає Шейтельман, виглядала досить дивно. Мовляв, таких уже давно не було. Росія 21 березня не застосовувала "Шахеди". Фактично обстріл був монотипним.

Це те, що можна зробити за добу. Ми напали на їхню дальню стратегічну авіацію в "Енгельсі". Ось, що вони змогли підготувати за 24 години,

– сказав політтехнолог.

Натомість при складнішій атаці, зазначив Шейтельман, загарбникам довелося б заправляти паливом різні типи ракет не один день. А щоби скоординувати обстріл з дронами, тоді росіянам довелося б проводити розвідку за допомогою літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Атака росіян на столицю