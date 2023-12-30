Наймасштабніша атака за кількістю жертв: у Києві 1 січня буде оголошено днем жалоби
Джерело:Віталій Кличко
Російські окупанти 29 грудня масовано обстріляли Київ ракетами. Мер Києва розповів, що ця ракетна атака країни-терористки на Київ стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці.
Віталій Кличко розповів, що у столиці України оголосять день жалоби. Мер міста зазначив, що пошуково-рятувальна операція ще триває.
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Що відомо про ситуацію в Києві
На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі,
– розповів мер Києва.
За його словами, рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.
Він повідомив, що 1 січня в Києві буде оголошено днем жалоби.
День жалоби в інших містах України
В Запорізькій області 30 грудня оголошено День жалоби. Про це повідомив очільник ОВА Юрій Малашко та зазначив, що ворожа атака забрала життя 9 мирних запоріжців.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у звʼязку з людськими втратами через російську ракетну атаку, 30 грудня в Одесі та області буде оголошено траур.
"Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких…", – зазначив Кіпер.
30 грудня також оголошений день жалоби і у Дніпрі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та зазначив, що російські окупанти вбили 6 мирних мешканців.
А оскаженілим загарбникам ніколи не буде прощення за кров, пролиту на українській землі. Нелюдам – вічна ганьба!
– наголосив Лисак.
Атака противника на столицю України 29 грудня: коротко
- Російські окупанти зранку 29 грудня здійснили пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Вже о 7:30 у Києві було чутно звуки вибухів. Віталій Кличко повідомив, що це українська ППО працює по російських об'єктах.
- Незабаром стало відомо про пожежі у декількох районах Києва, зокрема, у КМВА зазначали про загоряння багатоповерхового будинку.
- Також Кличко розповів про те, що уламки ракет також пошкодили складське приміщення у Шевченківському районі столиці. Зазначалося, що там під завалами перебувають люди.