Влучність вражає: нацгвардійці незвичним способом знешкодили ракету, яка летіла на Київ
Джерело:Поліція на Київщині
Під час масованої атаки по Україні 29 грудня Росія запустила частину ракет по Києву. Так, вогнева група гвардійців уразила російську ракету.
Після того, як нацгвардійці виявили ракету, що рухалася в напрямку Києва, вони відкрили вогонь з кулеметів. По цілі відпрацювала мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади НГУ.
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Нацгвардійці збили ракету
Поліція Київщини повідомила, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти.
Також зазначають, що детонації бойової частини ракети не відбулось.
Збита ворожа ракета / Фото поліції Київщини
У Національній гвардії України зазначають, що вогневі розрахунки Нацгвардії створені для того, аби протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.
У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дозволяє збільшувати результат збиття повітряних цілей. Таким чином, це допомагає зберегти об'єкти інфраструктури та життя українців.
Росія завдала ракетного удару по Києву: останні новини
- Вранці 29 грудня окупанти масовано обстріляли Київ ракетами різного типу. Внаслідок атаки у столиці було чути вибухи, а згодом повідомляли про пожежі.
- Внаслідок атаки, на жаль, є жертви й постраждалі, які продовжують зростати. Так, 30 грудня станом на 12:47 міський голова Києва повідомив про 16 тіл загиблих, яких дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
- Також мер Києва зазначив, що ця ракетна атака країни-терористки на столицю стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста. Віталій Кличко оголосив 1 січня День жалоби в столиці.