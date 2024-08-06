Ракетний удар по Києву: Кличко розповів, куди впали уламки

Окупанти не припиняють обстрілювати українську столицю. Мер Києва розповів про наслідки атаки проти ночі вівторка, 6 серпня.

За словами Віталія Кличка, випускали загарбники, зокрема, ракети. Уламки цілі пошкодили об'єкт в Деснянському районі.

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Наслідки атаки на Київ

Власне, впали частини небезпечної зброї саме на автомобільну стоянку. Пожежа не спалахнула, як констатував міський голова столиці.

Пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці. Загоряння внаслідок падіння не було,

– написав Кличко.

Крім того, немає інформації про постраждалих, а також про пошкоджені будинки, на чому наголосив Віталій Кличко.

, що вночі окупанти також випускали дрони типу "Шахед", які успішно знищила протиповітряна оборона . Безпілотники, з-поміж іншого, летіли на Хмельницьку, Миколаївську та Херсонську області.

Що стосується ракетного удару, то Повітряні сили інформували про запуск балістики по столиці з території Воронезької області Росії. Мовиться про 4 ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, дві з яких вдалось знищити засобам ППО.

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Слід згадати, що руйнування інфраструктури не оминули Київську область, попри те що в самій столиці все вціліло. Київська ОВА заявляла, що внаслідок російського обстрілу були пошкоджені: