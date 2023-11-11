Спрацював Patriot, – у Повітряних силах розповіли, звідки ворог атакував Київ

Вранці 11 листопада в Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Попередні дані свідчать про те, що російські окупанти запустили по столиці України балістичні ракети.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, звідки ворог міг атакувати Київ.

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"Звідки – тут у нас варіантів небагато. Очевидно, Курська чи Брянська області", – зазначив Ігнат.

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За його словами, було видно роботу протиповітряної оборони. Зокрема, спрацював Patriot.

Початок масованих атак

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Обстріл 11 листопада був більшим, ніж у попередні дні. Крім ракет, ворог запустив також 31 "Шахед", 19 з яких було збито.

Те, що почали масованіші атаки, це видно. Можливо, ворог активізується,

– припустив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що ворог має достатньо цілей, які хотів би уразити. На щастя, цього разу обійшлось без постраждалих.

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