Атака на Київ: є перший загиблий, поранено дитину

Зранку вівторка 2 січня столиця була під потужним ракетним ударом. Усе, що відомо про постраждалих у Києві, розкаже 24 Канал.

Росіяни одна за одною запускали ракети, серед них "Кинджали". У Києві давно не було так гучно. На жаль, є загиблі.

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Скільки людей постраждало внаслідок ракетних ударів по Києву 2 січня, в якому вони стані

О 8:15 мовилося про троє постраждалих в одному з будинків у Солом'янському районі столиці. Людей госпіталізували. На жаль, їхня кількість постійно зростає. На 9:09 було вже 16 постраждалих.

"У будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці", – написав мер о 9:33.

О 9:44 в поліції повідомили, що внаслідок атаки є поранені, серед них дитина.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в Солом'янському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Печерському районах столиці.

О 10:04 написали про першого загиблого.

Одна постраждала з будинку в Солом'янському районі, жінка похилого віку, померла в кареті швидкої. 27 постраждалих госпіталізовані,

– ідеться в дописі Віталія Кличка.



Наслідки ракетної атаки по Києву 2 січня / Фото Поліція Києва

Що відомо про атаку на Київ 2 січня

У столиці героїчно працює ППО, а на місцях влучань – екстрені служби. Ворог атакує хвилеподібно, гучні вибухи постійно лунають на обох берегах Дніпра.

На 8:24 відомо про низку влучань у столиці:

У Подільському районі пожежі в кількох місцях.

У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

У Печерському є влучання в дах багатоповерхівки.

В Оболонському палає складське приміщення.

У Деснянському є загоряння в будівлі супермаркету.

У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Унаслідок атаки тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Іще є перебої із водопостачанням, а на Подолі пошкодило газову трубу.