Окупанти атакували Київ: скільки ворожих цілей вдалося знищити

Вночі 13 червня окупанти вкотре атакували столицю України. За попередніми даними влади, на Київ росіяни запустили крилаті ракети.

Попередньо, для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Усі ворожі цілі знищила ППО

Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони (детальніше – звітах Повітряних сил та Генерального штабу),

– зазначив Попко.

Також додав, що інформація про жертв чи руйнування наразі не надходила. Однак, дані збираються та уточнюються.

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Що вже відомо про нічну атаку окупантів