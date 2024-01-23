Горіли будинки та авто: страшні кадри наслідків ракетної атаки на столицю

Вранці 23 січня росіяни атакували Україну ракетами. Зокрема, вкотре вдарили по столиці. На жаль, без пошкоджень і постраждалих не обійшлося.

Про наслідки атаки Росії на Київ розповів Сергій Попко. Також КМВА оприлюднила відповідні фото, передає 24 Канал.

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Що вже відомо про наслідки обстрілу столиці

Начальник КМВА зазначив, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Також, попередньо, є пошкодження одного будинку.

Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце,

– розповів Сергій Попко.

Також додав, що зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі в Печерському районі. Деталі з'ясовуються.

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Наслідки ракетної атаки / Фото КМВА та поліції

Посадовець зауважив, що інформація щодо нібито пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилася. Однак, поруч з навчальним закладом загорілися авто.

Також з'явилася інформація щодо пошкодження одного житлового будинку в Солом'янському районі. Інформація уточнюється. На місцях працюють підрозділи ДСНС.

Зауважимо, що вибухи у столиці пролунали близько 7 години ранку. Працювала ППО.

У столиці є постраждалі

Віталій Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі є руйнування двоповерхової нежитлової будівлі. Без загоряння.

Станом на 8:30 відомо про 9 постраждалих у Солом'янському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки агресора.

Мер зазначив, що 8 людей госпіталізували. Зокрема, одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. Іншому – 13-річному хлопцю – надали допомогу на місці.

Також у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Кличко додав, що екстрені служби продовжують гасити пожежу.

Важливо! Росіяни двічі за кілька годин атакували Харків ракетами. Спалахнув газопровід. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Серед поранених діти.

Також окупанти атакували ракетами Павлоград Дніпропетровської області. Начальник ОВА повідомив, що є жертва.