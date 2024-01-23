У всіх кімнатах вибило шибки: внаслідок ракетної атаки пошкоджено житло Масі Найєма

Росіяни 23 січня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу ворожими військами столиці України постраждала квартира адвоката та військового Масі Найєма.

Військовослужбовець розповів про пошкодження його помешкання. Також він опублікував світлини з наслідками ворожої атаки.

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Квартира Найєма постраждала через обстріли

У Києві внаслідок ракетної атаки 23 січня пошкодило квартиру відомого правозахисника та адвоката Масі Найєма.

За його словами, у кімнатах вибило шибки, а також уламок пробив люк у машині. На щастя, він та його рідні не постраждали.



Внаслідок ворожого удару пошкодило житло Масі Найєма / Фото Масі Найєм



Помешкання Масі Найєма пошкодило внаслідок удару росіян / Фото Масі Найєм

В моєї машини люк пробило. У всіх кімнатах вибило шибки. Добре, що всі наші живі і не поранились. Співчуття тим, в кого гірше,

– написав Найєм.

На опублікованих Найємом світлинах можна побачити наслідки ворожої атаки.



Житло Масі Найєма було пошкоджене внаслідок ранкової атаки по Києву / Фото Масі Найєм



Внаслідок ворожого ранкового обстрілу покоджено майно Масі Найєма / Фото Масі Найєм

Атака на Україну 23 січня: що запускав ворог

Валерій Залужний розповів, що усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

За його даними, Росія запустила по території України:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського Енгельса;

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської та Воронезької області;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Бєлгородської області Росії.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що українським Силам оборони вдалося ліквідувати. Йдеться про: