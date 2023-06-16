На Київщині знову чути вибухи: цього разу масово детонують ворожі боєприпаси

Росія не зупиняється у своєму терорі мирного населення України, і зранку 16 червня вчергове завдала по Київщині ракетного удару. Як наслідок, зокрема, здійнялася пожежа у Бучанському районі.

Відтак російський терор приніс нову небезпеку для українців. Про неї детальніше розповів начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

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Вибухи не є влучаннями ракет

Так, через загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки, що в Бучанському районі Київщини, почалася масова детонація ворожих боєприпасів. Їх там залишили окупанти ще у 2022 році.

Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії РФ,

– повідомив Андрій Нєбитов.

Щоб місцеві жителі не травмувалися та не загинули від таких "подарунків" ворожої армії, поліцейські Київщини "зарежимили територію" та виставили патрулі. Окрім правоохоронців наразі на місці події працює й ДСНС, яка ліквідує наслідки вибухів.

Масова детонація ворожих боєприпасів: відео

Ракетна атака на Київщину 16 червня: коротко