У Білій Церкві постраждав відпочинковий комплекс: моторошні кадри

У ніч проти 23 червня росіяни завдали ударів по Київській області. У кількох районах спалахнули пожежі.

Найбільше постраждала Білоцерківщина. Тут пошкоджено 4 приватні, багатоквартирний будинки та підприємство, передає 24 Канал.

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Зруйновано комплекс Greblya Club

Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому знаходився медичний заклад. На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула. Ще 8 осіб поранено, серед них – двоє рятувальників.

Як пишуть у мережі, внаслідок удару по Білій Церкві руйнувань зазнав відпочинковий комплекс Greblya Club.

Наслідки удару по комплексу Greblya Club / Фото соцмережі

Руйнування у Білій Церкві / Фото мережа

До слова, на Бучанщині пошкоджень зазнали 4 приватні будинки та 4 автомобілі. У Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.

Нагадаємо, що у Києві обвалився під'їзд п'ятиповерхового будинку у Шевченківському районі. Там тривають пошуково-рятувальні роботи. Кількість жертв зростає.