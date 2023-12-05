Це крок уперед: про що свідчить масована атака БпЛА в Криму

В окупованому Криму 5 грудня пролунали вибухи. За повідомленням СБУ, на півострові було уражено декілька важливих військових об'єктів. За даними російської пропаганди вночі Крим масовано атакували понад 40 безпілотників.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що такі дронові атаки виснажують ППО росіян. Однак важливо масштабувати ці дії на території противника, а також в окупованих регіонах.

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Маємо перемелювати ресурси ворога

Він зазначив, що дуже добре, що атака відбулась понад 40 БпЛА, але потрібно збільшувати коефіцієнт застосування безпілотних систем.

Є такий принцип: чим більше полетіло, тим більше збили, але, утім щось таки долетіло. Навіть одна одиниця радіотехнічної апаратури, гелікоптера – це вже якийсь результат. Маємо перемелювати ресурси ворога. Той хто краще буде нищити логістику, той рано чи пізно опанує перемогу,

– наголосив військовий експерт.

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Відомо, що внаслідок удару по військових об'єктах росіян в Криму, яка була спланованою спецоперацією СБУ, уражено радіолокаційну систему "Небо-М" в районі населеного пункту Берегове, а також стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.

"Це крок уперед та ще – ліквідація коштовної техніки. Так має бути надалі, однак частота та кількість однозначно мають зростати. Сподіваюсь дійдемо до того, коли будемо отримувати такі новини не раз на тиждень чи місяць, а щодня", – зазначив Петро Черник.

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