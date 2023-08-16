Атакував "Морський малюк": CNN оприлюднила ексклюзивні кадри атаки СБУ на Кримський міст

Служба безпеки України у липні атакувала Кримський міст і передала журналістам унікальні кадри з місця події. На них чудово видно, як новий морський безпілотник атакує ворожий міст.

Журналісти видання оприлюднили кадри з Кримського мосту. Глава СБУ Василь Малюк розповів, що використаний по мосту дрон називається "Морський малюк" (Sea Baby).

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СБУ показала, як атакувала Кримський міст

Очільник Служби безпеки України розповів, що дрон "Морський малюк" (Sea Baby) – це результат багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення Росії в Україну.

Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський гірняк" і танкера SIG,

– заявив Василь Малюк.

На наданих Службою безпеки кадрах видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста 17 липня 2023 року.

Атака на Кримський міст у липні 2023 року: дивіться відео

Окрім цього, джерела в СБУ також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження. Там добре видно момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту. Далі, вже орієнтовно через п'ять хвилин, – вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.

Атака по автомобільному мосту: дивіться відео СБУ

Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів,

– пообіцяв глава СБУ.

За його словами, липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом Військово-Морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою.

Атака на Кримський міст у липні 2023 року: коротко