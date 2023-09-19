"Людей завалило – пробуємо розкопати": поліція опублікувала перші хвилини після удару по Львову
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
Бодікамери патрульних поліцейських зафіксували перші хвилини після ворожої атаки на Львів. Правоохоронці оприлюднили кадри наслідків атаки у мережі.
Патрульні одразу вирушили на місце події, адже під завалами опинилися люди. Також існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було.
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Як патрульні розбирали завали
Під час ранкової атаки на Львів патрульні 2-го батальйону одразу вирушили на місце вибуху. Там під завалами опинилися люди.
Оскільки загроза повторних ударів тривала, часу на роздуми не було: правоохоронці почали розбирати завали разом з небайдужими громадянами.
Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими були жінка та чоловік. Невдовзі їх вдалося вивільнити,
– повідомили у поліції.
Тоді з-під завалів дістали 26-річного чоловіка, якого госпіталізували до лікарні, а також 29-річну жінку, яка відмовилася від шпиталізації.
На жаль, згодом рятувальники ДСНС дістали ще тіло загиблого чоловіка. Також ще один чоловік травмований.
Правоохоронці зазначили, що на місці події працювали усі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.
Перші хвилини після атаки по Львову: дивіться відео
Окупанти поцілили у гуманітарні склади
- Вночі 19 вересня росіяни атакували Львів "Шахедами". У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тисяч 450 кв.м.
- Згодом стало відомо, що росіяни влучили у складське приміщення неурядової організації "Карітас-Спес" – на складі було близько 300 тонн гуманітарних вантажів та гуманітарний транспорт. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що якраз перед атакою "Карітас-Спес" отримали нову партію гуманітарної допомоги, яку мали відправити по Україні: теплі речі, одяг, взуття, генератори.
- Окрім складу "Карітас-Спес", окупанти влучили у склади з вікнами та побутовою хімією.
- Пізніше з'ясувалося, що росіяни влучили по заводу з виготовлення вікон польської компанії Fakro. На складі було дві тисячі вікон й одне таке вікно коштує тисячу злотих, тобто збитки товару на два мільйони злотих. Якщо включити вартість приміщення, то виходить 10 мільйонів злотих.