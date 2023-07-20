Вогневий шантаж, – в ОК "Південь" розповіли, чим ворог вночі атакував Одесу та Миколаїв

Третю ніч поспіль росіяни атакують Одеську та Миколаївську область. Ці атаки скеровані в основному на портову інфраструктуру.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що є атаки і на Одещині, і на Миколаївщині. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Росія знову атакувала Одесу та Миколаїв: хронологія 512 дня війни

Більш ніж 20 повітряних цілей: якою зброєю ворог атакував Південь

За словами Гуменюк, під час нічної атаки ворог застосував ракети різного базування. Долучався і підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, а також стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22. Крім цього, застосовувались берегові ракетні комплекси типу "Онікс" і, ймовірно "Іскандер".

Остаточні результати ще підбиваються, але загальна кількість цілей була далеко за два десятки.

Одразу після того, як Росія почала риторику про свої умови зернової угоди, вона почала переходити на мову шантажу. Цей шантаж вже перейшов у вогневий шантаж,

– наголосила Гуменюк.

Що відомо про постраждалих

В обох областях є постраждалі:

На Миколаївщині пошкоджено житлову будівлю. Всього постраждали 18 людей, з них 9 госпіталізували до лікарень, зокрема 5 дітей. 2 людей врятовано з-під завалів.

пошкоджено житлову будівлю. Всього постраждали 18 людей, з них 9 госпіталізували до лікарень, зокрема 5 дітей. 2 людей врятовано з-під завалів. В Одесі в середмісті зруйновано адміністративну будівлю. Наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколо. Але вже відомо про щонайменше 4 постраждалих. Влучання в області стосуються об'єктів логістики. Зокрема було влучання у складські приміщення – там інформації про постраждалих немає.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що нинішньою атакою на Південь ворог досягнув одного – там з'явиться більше систем ППО.