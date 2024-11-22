Репетиція ядерного удару чи вибрик: чого чекати після атаки міжконтинентальною ракетою

Росія 21 листопада зранку атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Імовірно, мовиться про РС-26 "Рубеж", яка може нести ядерну боєголовку. Сам Владімір Путін чомусь назвав її "Орешником". Однак є припущення, що атака – просто витівка та чергова лякалка.

Найімовірніше, диктатор Владімір Путін ніяк не може змиритись з приниженням з боку президента США Джозефа Байдена, який дав дозвіл Україні на удари по території Росії ракетами ATACMS – саме це може бути причиною нової атаки. Експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували удар новою ракетою. Про це читайте далі в матеріалі.

Важливо Страшна ударна сила: що відомо про балістичні ракети РС-26 "Рубеж" і чи може ППО їх перехопити

Чи можлива репетиція ядерного удару

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко висловився, що реальна готовність Росії здійснити ядерний удар є малоймовірною.

Теоретично вони можуть бути готові до всього, і навіть до ядерного удару. Однак варто розуміти, що теоретично у них були і плани оборони та контрнаступу на Курщині, але ЗСУ зайшли і утримують територію дотепер,

– сказав Тимочко.

"Також теоретично у них були плани окупації України за 3 дні, а на практиці уже третій рік тривають бойові дії, а росіяни так і не досягли жодного стратегічного завдання", – додав військовий.

Він назвав атаку на Дніпро ударом-реакцією на погодження завдання ударів ATACMS по Росії. Це більше акт залякування.

Детальніше про мету росіян: дивіться відео

Особливості удару міжконтинентальною ракетою

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що ракета, яку запустили росіяни по Дніпру, летіла на гіперзвуці.

"Вона настільки швидка, що, ймовірно, радари, які є на озброєнні в Україні, не змогли встановити, куди вона рухається", – зауважив Мусієнко.

Також він висловив думку, що ракета не була настільки заряджена тротилом і вибухівкою для того, щоб спричинити масштабні руйнування.

Ця ракета не могла пробити бункери чи укріплені споруди, адже у ній була касетна бойова частина, а не фугасна.

Мусієнко проаналізував удар: дивіться відео

Водночас військовий експерт полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, що у тілі ракети 90% – це тулуб і паливо, а зверху ставлять конуси величиною як тумбочка. Вони розташовуються по колу, їх може бути від 3 до 6.

"Є окремі випадки, коли їх може бути 10. Наприклад, Р-29РМУ2 "Синева" – основна їхня ракета підводного базування на ракетоносці "Дельфін". Декларується, що на таких ракетах може бути до 10 конусів. Американська ракета Trident має комплектацію на 14 таких конусів", – зауважив Черник.

Імовірно, під час удару по Дніпру росіяни використали сам кожух. Або ж, можливо, вони забрали ядерну компоненту і вставили звичайну вибухівку, однак це лише припущення військового експерта.

Черник про особливості удару Росії: дивіться відео

Чим можна захиститись

Черник назвав три комплекси, які можуть боротися з такими міжконтинентальними балістичними ракетами.

"Перший і найкращий – RIM-161 Standard Missile 3 . Однак вони в основному перебувають на есмінцях "Арлі Берк". Дуже хороша протиракета. Декларується, що вона може збивати таку техніку на стартових позиціях. Її швидкість – 4,5 кілометра за секунду . Вона не є дорогою – від 4 до 7 мільйонів доларів за одну ракету.

. Однак вони в основному перебувають на есмінцях "Арлі Берк". Дуже хороша протиракета. Декларується, що вона може збивати таку техніку на стартових позиціях. Її швидкість – . Вона не є дорогою – доларів за одну ракету. Другий – RIM-174 . У неї дещо менший радіус дії: 240 – 420 кілометрів.

. У неї дещо менший радіус дії: Третя установка – THAAD, просто фантастична, 8 пускових контейнерів. Однак тут є нюанс, одна пускова установка коштує 2,5 мільярда доларів", – розповів Черник.

Для порівняння: MIM-104 Patriot коштує 200 мільйонів доларів. Тільки одна країна на планеті дозволила собі купити такі установки – Саудівська Аравія.

Навіть для американців з їхнім величезним фінансовим потенціалом це занадто дорого. Однак я не скажу, що це неможливо, усе може статися,

– наголосив Черник.

Він вважає, що Україна може отримати такі установки, якщо експерти під час розслідування атаки доведуть, що це справді міжконтинентальна балістична ракета. Тоді усе зміниться.

Якщо зараз експерти "помацають" уламки, розберуть їх до молекул і підтвердять, що це міжконтинентальна балістика, це перевертає світову історію без перебільшень. Після цього світовому гегемону треба дуже серйозно думати, що робити далі,

– підсумував експерт.

У Росії зросло виробництво ракет

Що цікаво, у Росії багато ракет такого типу, але, як зазначив Мусієнко, більшість із них спрямовано на Америку.

Якби вони усе це використали, чим би тоді погрожували Америці? Тоді б удар з боку Америки був дуже потужний. Це більше для носіїв ядерної зброї. Однак є ризики, що вони запустять ще подібну ракету, яка прилетіла по Дніпру,

– додав експерт.

Цифра виробництва ракет у Росії зростає. Ворог робить все можливе, щоб виробити якнайбільше. Мусієнко відзначив стрибок у виробленні "Іскандерів": 70 ракет на місяць – це дуже багато. Ще рік тому мовилося про те, що Росія може виробляти не більше 20 ракет на місяць.

"Якщо це так зросло, значить є певні успіхи в імпортозаміщенні. Якщо цього немає, значить знайшли потужні лазівки для обходження санкцій. Можливо, через Китай чи інші країни. Це могло допомогти збільшити виробництво ракет", – підсумував Мусієнко.

Дивіться також Зеленський заявив, що застосування далекобійної зброї по Росії – не новий крок України

Водночас Тимочко зазначив, що Росія ставить акцент на збільшення виробітку твердого палива до ракет. Імовірно, росіяни намагатимуться ще збільшити виробництво ракет. Однак цього можна уникнути.

"Якщо американці поставлять на жорсткий контроль переміщення агрегатних вузлів чи чіпів, які Росія може використати для ракет, – все залишиться в теорії. Якщо немає компонентів, тоді ракета може бути просто трубою, корпусом", – сказав Тимочко.