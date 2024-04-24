Атака могла коштувати 10 мільйонів доларів: ворог вдарив по місцю зберігання авто в Одесі

24 квітня 2024, 10:53
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Росія продовжує бити по українських мирних містах. Зокрема, під ударом опинилась також і Одеса.

Зранку 24 квітня в Одесі лунали вибухи. Росія вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки.

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Ворог хоче атакувати інфраструктуру

Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. На щастя, обійшлося без жертв, адже військові там не перебували.

Росія не шкодує дороговартісних боєприпасів.

Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США,
– мовиться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що внаслідок удару є щонайменше одна постраждала та суттєві руйнування. Загалом, ворог постійно криє вогнем Одесу й прифронтові території на Сході та Півдні.

У Харкові 6 постраждалих

  • Вночі проти 24 квітня Росія вдарила по Харкову. Внаслідок обстрілу Харкова є постраждалі. В Харківській ОВА розповіли деталі наслідків цинічного удару противника.
  • Вночі в Шевченківському районі міста сталося влучання С-300 у землю.
  • Внаслідок цього пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, а також газову магістраль. За даними ОВА, загалом пошкоджено 568 вікон та 33 авто.

Автор: Вікторія Кульженко