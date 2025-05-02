Тепер у Кремлі добряче замисляться: дрони СБУ надіслали росіянам чіткий сигнал перед 9 травня

Вночі 30 квітня дрони СБУ завдали удару по Муромському приладобудівному заводу у Володимирській області. Підприємство спеціалізується на виробництві запалювальних засобів для боєприпасів, а також компонентів для військово-морського флоту та авіації Росії.

Тепер у Кремлі добряче замисляться напередодні "параду побєдобєсія" 9 травня, оскільки українські безпілотники зуміли пройти російську ППО. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Як дрони СБУ нажахали росіян

Як зазначив Кузан, удар по Муромському приладобудівному заводу – це потужний сигнал для Кремля, адже місто Муром розташоване на північний схід від Москви. Тобто дрони подолали значну відстань і зуміли пройти через щільну систему ППО, яка захищає підступи до столиці. Саме це підкреслює складність операції й те, наскільки захищеним вважався цей об'єкт.

Унаслідок удару було завдано серйозних ушкоджень. Зокрема, повністю згорів цех, де зберігалися капсули для вогнепальної зброї. Адміністративний корпус заводу, де розміщувалася дирекція, також було знищено. Частина дронів влучила в цех синтезу вибухових речовин.

За даними, озвученими губернатором Володимирської області, площа займання становила 720 квадратних метрів. Попри офіційні заяви про те, що дрони були нібито збиті засобами радіоелектронної боротьби, масштаб пожежі та руйнувань свідчить про ефективність української атаки.

Їхні спецслужби дуже добре задумаються, що якщо безпілотники змогли досягнути захищеного об'єкту, то чи не буде подібної, а, можливо, більш масової загрози для Кремля, якраз у їхні святкування в річниці "побєдобєсія" 9 травня,

– наголосив Сергій Кузан.

Дронова атака засвідчила, що українські дрони здатні обходити російську систему ППО та РЕБ і вражати високозахищені об'єкти. Це викликає серйозне занепокоєння в Кремлі, особливо напередодні офіційних урочистостей до річниці закінчення Другої світової війни.

Кілька днів тому диктатор Владімір Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі проти 11 травня. У Кремлі пояснили це "гуманітарними міркуваннями" у період Дня перемоги.