Росіяни вдарили дроном-камікадзе по машині в Нікополі, вбили молоду жінку та дитину

21 вересня 2024, 21:14
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Автор: Анастасія Кушпіт

Джерело:

Сергій Лисак

У Нікополі російські загарбники поцілили дроном-камікадзе по автівці, у якій перебували люди. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Про черговий терористичний обстріл окупантів розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також він показав кадри з наслідками обстрілу.

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Наслідки атаки на Нікополь

На жаль, внаслідок цього обстрілу загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Також поранень зазнали двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.


Дівчинка у важкому стані / фото Сергій Лисак

Потерпілих госпіталізували до лікарні, дитина у важкому стані. Наразі медики надають обом всю потрібну меддопомогу.

  • Зазначимо, що від ранку ворог цілий день обстрілював Нікопольський район артилерією та дронами. Від ворожого терору потерпав райцентр, також під ударом були Червоногригорівська, Мирівська,  Покровська та Марганецька громади.
  • Окрім двох загиблих та поранених, у районі є руйнування. Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Також понівечені авто, ЛЕП та газогони.
  • Крім цього, служби досі продовжують ліквідацію наслідків нічної атаки на Кривий Ріг. За уточненими даними, в місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків.
  • Двоє поранених досі у лікарні. А 17-річного постраждалого перевели на амбулаторне лікування. 