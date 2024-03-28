Втратили бойову спроможність: у ЗСУ пояснили, що сталося з ракетами, які вночі летіли на Одещину

У ніч на 28 березня окупанти атакували Південь "Шахедами" і не тільки. Ракети, які ворог спрямував на Одещину, втратили бойову спроможність.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня. Також розповіли детальніше про атаку агресора, передає 24 Канал.

Зверніть увагу В Одесі пролунали вибухи: окупанти завдали ракетних ударів

Ракети втратили бойову спроможність

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

На початку ночі з літаків Ту-22М3, що вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, окупанти спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одещини. Далі з Су-30 випустили й протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку.

Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря,

– зазначили в Силах оборони Півдня.

Ворожу атаку прокоментувала в ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил борони Півдня. Наталія Гуменюк наголосила, що Ту-22 є носіями надзвукових ракет Х-22, працювати по яких дуже складно. Водночас вони не дуже сучасні, хоча ворог над цим працює, доводячи до рівня Х-32 тощо.

Уже не перший раз фіксуються моменти, коли в них виникають якісь негаразди в повітрі. Цілком ймовірно, що могла відбутися така ж сама ситуація,

– підкреслила Гуменюк.

Додала, що наслідки атаки уточнюються. Втім, військові розуміють, що заходячи з акваторії Чорного моря, ворог намагався атакувати саме південні регіони Одещини..

Які наслідки цієї нічної атаки

Вночі 28 березня російський агресор продовжив терористичні атаки на південні та південно-східні регіони України.

Ворог застосовував і стратегічну, і тактичну авіацію, а пізніше спрямував кілька хвиль дронів типу "Shahed-131/136".

Бойова робота сил ППО тривала майже 4 години.

Основний дроновий удар ворог сконцентрував по Запорізькій області. Там "Шахеди" маневрували над житловими кварталами та промисловими об'єктами.

Частина БпЛА заходила й на Дніпропетровщину. Окремо пара "Шахедів" з акваторії Чорного моря була спрямована по енергетичному об'єкту Одещини.

В операційній зоні Сил оборони Півдня вдалося знищити 16 дронів. Зокрема, 2 "Шахеди" на Одещині, 3 – на Дніпропетровщині та 11 – на Запоріжжі.

На жаль, не минулося влучань. Так, росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запорізької області. На щастя, люди не ушкоджені.

Маневрування "Шахедів" над житловими кварталами Запоріжжя призвело до падіння уламків збитих дронів у приватний сектор.

Сталося займання. Також вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 домоволодінь, 2 місцевих мешканців отримали поранення. Пожежу ліквідовано. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Окупанти атакували Одеську область і близько 8 ранку 28 березня. Вибухи пролунали, зокрема, в Одесі. У Повітряних силах попереджали, що на Одещину прямує ракета.