Росіяни уразили об'єкт інфраструктури в Одеському районі: скільки дронів збила ППО
Джерело:Сили оборони Півдня
Вночі проти 11 березня Одещину вчергове сколихнула масована атака ворожих дронів. Підрозділи ППО активно протистояли цілям окупантів, збивши більшість апаратів, але зафіксовано і приліт.
Ворог запустив дрони Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря, але українські захисники зуміли знищити 10 з них. Попри складні маневри ворожих апаратів серед житлових масивів, вдалося уникнути значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.
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ППО в дії: збито 10 дронів
Внаслідок атаки постраждали інфраструктурні об'єкти та адміністративні будівлі в Одеському районі. Пожежу, що виникла внаслідок ударів, швидко ліквідували, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в приватних будинках і завдано шкоди господарчим спорудам.
10 ️баражувальних безпілотних апаратів типу Shahed-131/136 було збито в небі Одещини. Підрозділи відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу,
– пишуть у Силах оборони Півдня.
Водночас, як зазначають у ЗСУ, атака була відтермінована на другу половину ночі й тривала понад півтори години. Завдяки оперативній роботі протиповітряної оборони вдалося мінімізувати наслідки агресії.Зверніть увагу! Також в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк коментувала цей обстріл: "Ударною була ця ніч. Ворог сконцентровано протягом півтори години атакував дронами, прокладав маршрути житловими та інфраструктурними кварталами. На жаль, є влучання, але пожежу ліквідували", – констатувала речниця.
Атака на Харків, проблеми окупантів
- Вночі 11 березня також Харків зазнав атаки ворожих "Шахедів". Загарбники вразили об'єкт цивільної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар у районі з щільною житловою забудовою. Це сталося близько 01:43.
- За словами посадовця, об'єкт інфраструктури та прилеглі житлові будинки зазнали часткових пошкоджень. На місце події оперативно виїхали відповідні служби. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.
- Повітряні сили ЗСУ фіксували вночі загрозу атаки дронами в декількох областях, про що попереджали близько 00:38. Ворожі безпілотники, з-поміж іншого, були помічені в Богодухівському районі та в напрямку Одеської області.
- Водночас важливо, що Кремль вранці 11 березня заявив про атаку українських дронів на Брянську та Орловську області. У міноборони ворожої держави запевнили, що нібито збили 6 безпілотних літальних апаратів: 4 – над Брянською, 2 – над Орловською областю.