Росіяни уразили об'єкт інфраструктури в Одеському районі: скільки дронів збила ППО

Вночі проти 11 березня Одещину вчергове сколихнула масована атака ворожих дронів. Підрозділи ППО активно протистояли цілям окупантів, збивши більшість апаратів, але зафіксовано і приліт.

Ворог запустив дрони Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря, але українські захисники зуміли знищити 10 з них. Попри складні маневри ворожих апаратів серед житлових масивів, вдалося уникнути значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.

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ППО в дії: збито 10 дронів

Внаслідок атаки постраждали інфраструктурні об'єкти та адміністративні будівлі в Одеському районі. Пожежу, що виникла внаслідок ударів, швидко ліквідували, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в приватних будинках і завдано шкоди господарчим спорудам.

10 ️баражувальних безпілотних апаратів типу Shahed-131/136 було збито в небі Одещини. Підрозділи відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу,

– пишуть у Силах оборони Півдня.

Водночас, як зазначають у ЗСУ, атака була відтермінована на другу половину ночі й тривала понад півтори години. Завдяки оперативній роботі протиповітряної оборони вдалося мінімізувати наслідки агресії.

Атака на Харків, проблеми окупантів

Вночі 11 березня також Харків зазнав атаки ворожих "Шахедів". Загарбники вразили об'єкт цивільної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар у районі з щільною житловою забудовою. Це сталося близько 01:43.

За словами посадовця, об'єкт інфраструктури та прилеглі житлові будинки зазнали часткових пошкоджень. На місце події оперативно виїхали відповідні служби. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Повітряні сили ЗСУ фіксували вночі загрозу атаки дронами в декількох областях, про що попереджали близько 00:38. Ворожі безпілотники, з-поміж іншого, були помічені в Богодухівському районі та в напрямку Одеської області.

Водночас важливо, що Кремль вранці 11 березня заявив про атаку українських дронів на Брянську та Орловську області. У міноборони ворожої держави запевнили, що нібито збили 6 безпілотних літальних апаратів: 4 – над Брянською, 2 – над Орловською областю.