Стресова ситуація для екіпажу: чим важливий удар по аеродрому "Оленья"

Окупанти скаржилися на атаку безпілотника по аеродрому "Оленья". Це – стратегічно важливий об'єкт для росіян.

Про це 24 Каналу розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан. Відомо, що на аеродромі "Оленья" базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, з яких Росія обстрілює Україну.

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Чому важливо бити по таких аеродромах

Як наголосив Хазан, на цьому аеродромі також розташовані літаки авіації, які окупанти використовують у Північному морі. Якщо є можливість, було б добре часто атакувати такі аеродроми.

У такому випадку вони будуть постійно змушені виводити літаки від удару. Це має свої наслідки.

Під час таких атак окупанти мусять підготувати літаки до вильоту, щоб вивести їх з-під удару. Так використовується ресурс літаків. Не говорю вже про паливо. Також це стресова ситуація для екіпажу, членів команди; зіпсований настрій тощо,

– сказав Хазан.

Окупанти мають усвідомлювати, що Україна має можливість знищувати їхній особовий склад та військову техніку далеко за межами нашої держави.

Зверніть увагу! Де розташований аеродром "Оленья" – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

11 вересня окупанти скаржилися на атаку безпілотників поблизу "Оленьї". Там розповідали, що збили два дрони.