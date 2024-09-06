Росія атакувала Павлоград: в МВС показали перші кадри наслідків удару

Російські війська завдали цинічного удару по Павлограду вранці 6 вересня. Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок.

Станом на 13:10 відомо про 50 поранених внаслідок російського удару по Павлограду. Також одна людина, на жаль, загинула.

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Які наслідки удару по Павлограду

Росія атакувала Павлоград / Фото МВС України

Внаслідок ворожого удару було пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та врятувати 5 людей.

На фото можна побачити, що після російського удару житловий будинок став непридатним для життя. В МВС повідомили, що наразі на місці удару працюють усі необхідні служби.

До слова, в Повітряних силах розповіли, що Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Павлограда п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23. Їх запуск здійснювали із Воронезької та Ростовської областей Росії.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що найстаршому з постраждалих 86 років, а наймолодшому – лише 4. Всім потерпілим надають необхідну допомогу.