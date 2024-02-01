"Чудово, що з'явилася ця довга рука": чим ЗСУ могли бити по Криму

Збройні Сили України системно завдають ударів по ворожих об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у середу, 31 січня, українські пілоти атакували аеродром "Бельбек", де розташована військова техніка росіян.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, яка зброя може діставати до території тимчасово окупованого Кримського півострова. Зазначимо, що на аеродромі базуються Су-30СМ2 та Су-27.

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Головне – результат

До окупованого українського півострова можуть діставати ракети ATACMS. До того ж військовий експерт зауважив, що пускові установки для них Україна вже має.

Можливо, дійсно спрацювали ATACMS або протикорабельна Р-360 "Нептун", яка покращена у частині далекобійності, адже штатні її нормативи у межах 280 кілометрів. Ймовірно, підняли показники дещо далі й перевели у режим не протикорабельний, а поверхні.

Чудово, що ця довга рука у нас з'явилася,

– наголосив Черник.

Однак, на його думку, не так важливо, чим Повітряні сили ЗСУ завдали ударів, а те, що є результат. Попередньо відомо про ураження кількох літаків, виготовляти які Росії з часом буде дедалі важче.

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"Я не скажу, що це наддошкульна втрата, але перемелювання ресурсів – головне завдання третьої стадії класичної індустріальної війни. Ми в ній перебуваємо й на цю хвилину ця рутина приносить нам доволі хороші результати. Сподіваємось, що рано чи пізно в цьому перемелюванні прийде точка надлому", – додав військовий експерт.

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