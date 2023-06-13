Люди горіли живцем й стрибали з вікон: жителька Кривого Рогу розповіла про пережитий обстріл
Джерело:Рудана
Вночі росіяни обстріляли Кривий Ріг, вдаривши по 5–поверхівці. Жителька сусіднього будинку розповіла про пережите – вона досі не може оговтатись від того, що бачила.
Журналісти поспілкувалися з Галиною Леонтіївною, жителькою будинку, поряд з яким російська ракета влучила в п'ятиповерхівку.
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Люди горіли у своїх квартирах живцем
Галина Леонтіївна розповіла, що бачила, як у сусідньому будинку горіли люди у своїх квартирах. Щоб врятуватися, дехто з них спускались по простирадлах, стрибали з другого поверху.
О пів на четверту як рвонуло… В нас всі вікна повипадали. Я дітей рятувала, троє. Слава Богу, всі живі-здорові. А потім воно почало вибухати… Машини горіли, як сірники. Люди кричали… Жінка одна згоріла живцем. Я у вікні бачила. На 5-му поверсі. Так кричали. Люди, де могли, по простирадлах спускалися, стрибали з другого поверху. А там, де влучило, там все згоріло. Всі, хто там був, їх вже немає,
– зі сльозами розповіла Галина Леонтіївна.
Наразі будинку пані Галини все засипано склом. У її квартирі вибиті всі вікна, пошкодило й газову колонку. Але жінка зазначила, головне, що вона і її діти лишилися живі.
Росіяни атакували в Кривому Розі будинок та цивільні об'єкти
- Вночі російські війська обстріли Кривий Ріг – вони завдали удару по 5-поверховому житловому будинку та цивільних об'єктах.
- Станом на 13:00 відомо, що загинули 10 людей. Наразі рятувальна операція продовжується – під завалами все ще перебуває одна людина.
- Поранень внаслідок обстрілу зазнали 28 людей, з них 12 перебувають у лікарнях міста в середньому, важкому та дуже важкому стані.
- Наразі складно сказати, якими ракетами ворог атакував місто. На місцях обстрілу зібрали уламки та відправили їх на експертизу. Проте відомо, що окупанти випустили по Кривому Рогу 6 ракет. За словами міського голови, 5 місць уражень не мають жодного відношення до військових об'єктів.
- Через черговий російський теракт прокуратура почала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України).