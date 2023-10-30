Нічна атака по Черкащині: уламки "Шахеда" впали у річку

30 жовтня 2023, 10:05
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Ігор Табурець

У ніч проти 30 жовтня росіяни вкотре атакували Україну. Вибухи та роботу ППО було чутно й на Черкащині.

Тривога у Черкаській області лунала майже дві години. На щастя, сили ППО відпрацювали на відмінно.

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На Черкащині уламки БпЛА впали у річку

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що під час нічної повітряної тривоги сили ППО успішно знищили російський дрон над областю. Уламки "Шахеда" впали у річку.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про нічну атаку по Україні

  • Вночі 30 жовтня окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
  • Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ – Росія.
  • Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.
  • До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
  • У Дніпропетровській ОВА повідомили, що в області збили дві ворожі ракети.
  • Окрім цього, внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка, троє людей поранено. Відомо, що окупанти обстріляли Центральний район міста, пошкодили багатоповерхівки.
  • Також вночі силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 5 ворожих БпЛА "Shahed-131/136" на Миколаївщині. Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району. Займання оперативно ліквідовано. На щастя, постраждалих немає.

Автор: Софія Ропан