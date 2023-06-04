Від будинку майже нічого не залишилося: моторошні наслідки вечірнього удару по передмістю Дніпра
Джерело:Сергій Лисак
Ввечері російські окупанти атакували Дніпро й влучили між двома двоповерховими будинками. Будівлі фактично зруйновані – внаслідок удару під завалами опинилися люди.
Зранку 4 червня очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 22 людини, з них 5 дітей.
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Наслідки удару по Дніпру
Близько 21:00 3 червня окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району. Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинкам, де виникли дві пожежі. Рятувальники приборкали полум'я та почали одразу розбирати завали.
У мережі показали фото наслідків атаки. Від будинків майже нічого не залишилось.
Наслідки атаки по Дніпровському району: фото ОВА та ДСНС
Внаслідок обстрілу також була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, який розташований неподалік місця влучання ворожої ракети.
Крім цього, пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин та газопроводи.
Внаслідок обстрілу загинула 2-річна дівчинка
Зранку Лисак повідомив, що наразі відомо про 22 постраждалих, 5 з яких – діти. Більшість поранених госпіталізували до лікарні.
На жаль, одна дитина загинула. Лиш нещодавно їй всього виповнилося 2 роки.
Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним,
– повідомив Лисак.
Зауважимо, що після цієї атаки у ніч на 4 червня росіяни знову атакували Україну ракетами та "Шахедами". На жаль, нашим захисникам вдалося знищити не всі цілі.
Що відомо про міксовану нічну атаку по Україні 4 червня
- Повітряні сили повідомили, що росіяни завдали удару по Україні безпілотниками та крилатими ракетами, націлившись на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.
- З 01:00 по 04:00 години ранку 4 червня 2023 року росіяни застосували 5 іранських "Шахедів", випустивши їх з Брянської області, а також 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які були випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.
- Нашим захисникам вдалося знищити 4 крилаті ракети та 3 дрони.