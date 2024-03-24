Пошкоджений дитмайданчик, частина жителів без світла: наслідки атаки на Київщину

Ворог 24 березня вкотре завдав масованого удару по містах України. Під атакою окупантів опинилася Київська область.

Зранку ворог намагався атакувати область ракетами. Про це розповів Руслан Кравченко, голова Київської ОВА.

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Наслідки російської атаки на Київщині

Повітряна тривога в регіоні тривала понад дві години. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим захисникам,

– зазначив начальник Київської ОВА.

Він повідомив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. На щастя, постраждалих від ракетної атаки також немає.

За його словами, падіння уламків збитих цілей зафіксовані у 3 районах області.

"В одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки. Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла", – розповів Руслан Кравченко.

Також він зазначив, що ще в одному населеному пункті уламки пошкодили дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. Як повідомив голова Київської ОВА, в іншому місці – уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

Відомо, що оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Скільки ракет та "Шахедів" запустив ворог та скільки вдалося збити

Російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні у ніч на 24 березня.

Відомо про зафіксовані пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Енгельс, Саратовська область).

Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Унаслідок бойової роботи вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57: