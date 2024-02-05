Окупанти святкували дні народження, пекарня вціліла: нові подробиці про удар по Лисичанську

Окупанти заявляли про атаку по пекарні в Лисичанську. Виявилось, що удар припав на заклад, де окупанти святкували дні народження.

Радник мера Маріуполя розповів, що внаслідок удару загинули колаборанти, які перейшли на бік ворога. Щодо пекарні, то її приміщення поруч і вона вціліла.

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У Лисичанську вдарили по закладу, де розважались окупанти

Наприкінці тижня кара небесна пізно ввечері завітала в Лисичанську в ресторацію біля пекарні, де топколаборанти святкували вже два дні народження. Росіяни одразу кинулись робити "жертв терорізма и укрнацизма". Розповіли про (увага!) удар по пекарні, як "акт геноциду" (кого?) та понад 20 загиблих, зокрема одну дитину (в пекарні вночі, ага),

– зауважив абсурдність заяв окупантів Петро Андрющенко.

За його словами, згодом стали відомі списки загиблих та точні координати ураження.

"Пекарня так, поруч, але ціла. А от ресторан колаборанта – ні", – уточнив радник мера Маріуполя.

За його даними, на "концерт Кобзона" пішов так званий "міністр МНС" квазіреспубліки у Луганській області Алєксєй Потелещенко, який у 2014 році перейшов на бік окупантів.

Петро Андрющенко додав, що ця історія настільки шита білими нитками, що довелось навіть запускати заяви Кадирова, що нібито вони всім мститимуть.

Що відомо про атаку по Лисичанську