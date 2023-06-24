Ранковий удар "Калібрами" по Одещині: пошкоджено склад
Джерело:Одеська міська рада
Росія вночі та вранці 24 червня масовано атакувала Україну. Вдосвіта вороги били по Одещині.
Загарбники запустили по області дві ракети орієнтовно о 6:09 24 червня. Тривогу в регіоні оголосили орієнтовно о 6:01.
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Що відомо про атаку по Одещині
Два "Калібри" під час світанкової атаки (24 червня – 24 Канал) були спрямовані з акваторії Чорного моря по Одещині,
– заявили в Одеській міській раді.
Вони також уточнили, що за результатами повітряного бою:
- одну ракету наші сили знищили;
- інша – обстріляна впала на відкриту територію.
Відомо, що вибухова хвиля пошкодила складську будівлю. Люди не поранились та не загинули.
Росія двічі атакувала Південь України
У Одеській міській раді розповіли, що Кремль у ніч проти 24 червня двічі атакував південні регіони України. Вночі випустив ракети типу Х-101/555 стратегічної авіації з Каспію. Як наслідок:
- над Херсонщиною та Вінниччиною наша ППО знищила по одній ракеті, над Миколаївщиною – 2, над Кіровоградщиною – 3;
- уламки збитої ракети у Вінницькому районі впали на нежитлову будівлю. Там спалахнула пожежа, її ліквідували. Люди не постраждали;
- в Кропивницькому – уламки збитих ракет пошкодили декілька будинків, та обійшлось без людських втрат.
Росія масовано атакувала Україну
- Росія у ніч проти 24 червня запустила по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/555 зі стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря.
- Російські загарбники атакували Київ, Дніпро, Кропивницький, Харків, Одесу.
- В Дніпрі наші повітряні сили збили 9 ракет та 3 безпілотники. Окрім того, є влучання в приватний сектор. Росіяни знищили 4 приватні будинки та 3 автомобілі, пошкодили – 25 будинків, 15 машин та газогін. Поранені 11 людей, з них троє дітей.
- У небі навколо Києва наша ППО збила понад 20 російських ракет. На жаль, уламки пошкодили квартири на 16, 17 та 18 поверсі 24-поверхівки у Солом'янському районі столиці. За попередніми даними, троє людей загинуло, 11 постраждали. Проте під завалами ще можуть перебувати люди.