Окупанти обстріляли Слов'янськ "Іскандером": є руйнування та пошкодження

Росія вранці 27 січня атакувала місто Слов'янськ Донецької області. Окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер".

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів про наслідки удару. За його словами, люди цілі, проте є значні пошкодження та руйнування будівель, пише 24 Канал.

Дивіться також Пекельний ранок для Києва, Харкова та Павлограда: все про ракетну атаку 23 січня

Що відомо про атаку росіян по Слов'янську

Зранку (27 січня – 24 Канал) російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог запустив ракету з території Ростовської області Росії.

Очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що Росія ракета "Іскандер" влучила в керамічний цех.

"Він майже увесь зруйнований. Пошкоджені прилеглі багатоповерхівки по вулиці Дарвіна", – розповів глава МВА.

Наслідки атаки по Слов'янську

За його словами, там розміщений дитячий садочок, де наразі – соціальна їдальня. Там ворожа ракета вибила вікна. На щастя, жодна людина не загинула.

Наслідки обстрілу Слов'янська / Фото МВА та телеграм-каналів

Юрій Ігнат розповідав, що "Іскандер-М" Х-22, і С-300/С-400 – це балістика , яку може збивати фактично тільки Patriot.

Росія атакувала гуртожиток в Слов'янську: коротко