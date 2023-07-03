"Шахедами" по будинках, щонайменше 2 жертви: все, що відомо про удар по Сумах

Росіяни завдали ударів по Сумах, знову атакували мирні житлові будинки. На жаль, не минулося без жертв.

3 липня близько 10:49 4 безпілотники "Shahed 136" влучили по центру Сум. Все, що відомо про атаку ворога, 24 Канал зібрав в один матеріал.

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У себе вдома загинула жінка: що відомо про наслідки атаки

У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок влучання "Шахедами" пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

Внаслідок атаки ворога, зокрема, загинула цивільна жінка, яка перебувала вдома в одній із квартир.

Загиблі та поранені. Згідно з даними Сумської ОВА, станом на 18:00 внаслідок атаки шахедів по Сумам 2 людини загинули і 19 зазнали поранень. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людини.

Також станом на 18:00 у закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, двоє з яких у важкому стані в реанімації, а ще двоє зазнали травмувань середнього ступеня важкості. 15 постраждалим вже була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих є дитина 5 років.

В ОВА додали, що постраждалому населенню надали місця тимчасового перебування. Наразі вирішується, куди поселити людей з пошкоджених будинків. Також на місці працюють медики та психологи.

Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару. Загалом на місці події працюють більше ніж 100 рятувальників та 21 одиниця спеціальної техніки.

Постраждалі жителі спостерігають за тим, що відбувається і не розуміють, куди їм йти. Багато хто з них в стані шоку. Жінка, яка поспілкувалася з журналістами "Суспільне", розповіла, що під час удару була на роботі. Вдома залишилися 2 собаки та 2 котів і вона не знає, що зараз із її улюбленцями.

Наслідки обстрілу Сум: фото ДСНС, "Суспільне", Офіс генпрокурора

Рятувальники показали кадри з місця події: дивіться відео

Прокуратура розпочала досудове розслідування

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством – частина 2 статті 438 КК України.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції, надалі матеріали передадуть до Управління СБУ в Сумській області.

В United 24 показали момент атаки по Сумах. На відео видно ворожий дрон, що стрімко опускається до низу. На наступному кадрі – будинок, дах якого від удару розлітається на друзки.

Момент удару по будинку в Сумах: дивіться відео