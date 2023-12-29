Фактично летіло все, – Ігнат розповів, які засоби Росія використала для масованого удару

Росія здійснила масований обстріл ракетами по території України 29 грудня. Російські окупанти використовували під час атаки все, окрім "Калібрів".

Російська армія завдала масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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За словами Ігната, мовиться про потужний удар.

Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було. А так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування "Шахедів" теж було, летіли з південно-східного напрямку,

– наголосив речник.

Він розповів, що російські загарбники застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Було зафіксовано також близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 було застосовано теж.

Є збиття у регіонах, є і постраждалі. Підсумок результатів бойової роботи Повітряні Сили повідомлять пізніше.

Ігнат також повідомив, що стільки повітряних цілей не було видно протягом тривалого періоду часу, оскільки вони були в усіх областях та у багатьох напрямках.

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