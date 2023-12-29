Фактично летіло все, – Ігнат розповів, які засоби Росія використала для масованого удару
Росія здійснила масований обстріл ракетами по території України 29 грудня. Російські окупанти використовували під час атаки все, окрім "Калібрів".
Російська армія завдала масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.
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Чим росіяни вдарили по Україні
За словами Ігната, мовиться про потужний удар.
Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було. А так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування "Шахедів" теж було, летіли з південно-східного напрямку,
– наголосив речник.
Він розповів, що російські загарбники застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Було зафіксовано також близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 було застосовано теж.
Є збиття у регіонах, є і постраждалі. Підсумок результатів бойової роботи Повітряні Сили повідомлять пізніше.
Ігнат також повідомив, що стільки повітряних цілей не було видно протягом тривалого періоду часу, оскільки вони були в усіх областях та у багатьох напрямках.
Наслідки нічної атаки ворога: останні новини
- Зранку 29 грудня росіяни обстріляли Дніпро і влучили в торговий центр та пологовий будинок. Мер міста Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі є загиблі та постраждалі внаслідок атаки. Голова ДОР Микола Лукашук підтвердив інформацію і наголосив, що на місцях працюють всі служби.
- Під масований обстріл 29 грудня потрапив і Київ. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракет пошкодили складське приміщення у Шевченківському районі столиці. Зрештою стало відомо, що там під завалами перебувають люди. За попередніми даними, травмувалися люди у декількох районах української столиці. На місцях уже працюють оперативні служби. Наразі відомо про 17 постраждалих та 2 загиблих.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетної атаки 29 грудня пошкоджено будинок на вулиці Хоткевича. Станом на зараз відомо про 1 загиблого внаслідок атаки. Також спершу було відомо про 3 поранених під час обстрілу Львова. Однак пізніше кількість постраждалих зросла до 8.