На Полтавщині окупанти вдарили по багатоквартирному будинку: наслідки удару

9 квітня 2024, 09:26
Читать новость на русском

Джерело:

Національна поліція України

Учора, 8 квітня, увечері російські війська вдарили по багатоквартирному будинку на Полтавщині. Там проживали близько 30 людей.

Майже 100 рятувальників було залучено до ліквідації наслідків російського ракетного удару. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Дивіться також Уночі ворог атакував Полтавщину БпЛА: по дронах працювали мобільні групи

Ворог вдарив по багатоквартирному будинку

Під час ракетного удару вчора ввечері на Полтавщині був сильно пошкоджений багатоквартирний будинок, де проживали близько 30 людей.

Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини,
– мовиться у повідомлені.

 Також були пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий будинок та декілька автомобілів.

Наслідки ракетного удару на Полтавщині / Фото Нацполіції України

Вночі російські війська вкотре атакували Україну "Шахедами"

  • У ніч проти 9 квітня Росія атакувала Україну 20 "Шахедами". У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою захисники неба знищили усі 20 ворожих дронів. 
  • Наталія Гуменюк розповіла, що вночі 3 дрони було збито на Миколаївщині, 3 – на Дніпропетровщині, 2 – на Херсонщині й ще 1 – на Одещині. Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя, також обірвало лінію електропередач.
  • Через атаку "Шахедів" на Львівщині є пошкодження. Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, що увійшли у повітряний простір регіону, втім, уламки впали на один з об'єктів критичної інфраструктури. 

 

Автор: Ярослав Погончук