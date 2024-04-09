На Полтавщині окупанти вдарили по багатоквартирному будинку: наслідки удару

Учора, 8 квітня, увечері російські війська вдарили по багатоквартирному будинку на Полтавщині. Там проживали близько 30 людей.

Майже 100 рятувальників було залучено до ліквідації наслідків російського ракетного удару. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

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Ворог вдарив по багатоквартирному будинку

Під час ракетного удару вчора ввечері на Полтавщині був сильно пошкоджений багатоквартирний будинок, де проживали близько 30 людей.

Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини,

– мовиться у повідомлені.

Також були пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий будинок та декілька автомобілів.

Наслідки ракетного удару на Полтавщині / Фото Нацполіції України

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