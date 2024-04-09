На Полтавщині окупанти вдарили по багатоквартирному будинку: наслідки удару
Джерело:Національна поліція України
Учора, 8 квітня, увечері російські війська вдарили по багатоквартирному будинку на Полтавщині. Там проживали близько 30 людей.
Майже 100 рятувальників було залучено до ліквідації наслідків російського ракетного удару. Рятувальна операція тривала понад 3 години.
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Ворог вдарив по багатоквартирному будинку
Під час ракетного удару вчора ввечері на Полтавщині був сильно пошкоджений багатоквартирний будинок, де проживали близько 30 людей.
Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини,
– мовиться у повідомлені.
Також були пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий будинок та декілька автомобілів.
Наслідки ракетного удару на Полтавщині / Фото Нацполіції України
Вночі російські війська вкотре атакували Україну "Шахедами"
- У ніч проти 9 квітня Росія атакувала Україну 20 "Шахедами". У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою захисники неба знищили усі 20 ворожих дронів.
- Наталія Гуменюк розповіла, що вночі 3 дрони було збито на Миколаївщині, 3 – на Дніпропетровщині, 2 – на Херсонщині й ще 1 – на Одещині. Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя, також обірвало лінію електропередач.
- Через атаку "Шахедів" на Львівщині є пошкодження. Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, що увійшли у повітряний простір регіону, втім, уламки впали на один з об'єктів критичної інфраструктури.